Отец одной из трех убитых в Оренбурге башкирских студенток: «Не было у нее парня, она всегда говорила, что о женихах думать рано»

Погибшая Адиля всегда была целеустремленной и точно знала, чего хочет от жизни. Фото: соцсети

Родственники трех молодых студенток из Башкирии, чьи изрезанные тела обнаружили сегодня в одной их квартир в Гае Оренбургской области, до сих пор не могут прийти в себя от обрушившегося на них горя. Отец 18-летней Адили К. в беседе с «КП-Уфа» признается, что до сих пор не осознает, что его любимой единственной дочери больше нет в живых.

- Она всегда такая самостоятельная была, всегда лидер по жизни. Адиля с самого детства мечтала, что вырастет и будет работать врачом. Так и получилось – после 9 класса сама выбрала колледж, поступила на сестринское дело. Говорила, что сначала выучится и будет работать медсестрой, а потом уже и о высшем образовании можно подумать будет. Мы с матерью на нее не нарадовались – все она сама всегда делала, сама принимала все решения, - вздыхает Камил К.

На вопрос, рассказывала ли родителям дочь, что у нее могли возникнуть какие-то проблемы или ей кто-то угрожал, мужчина заявил, что дочь никогда ни на что не жаловалась, и вообще полностью была погружена в учебу, а отношений ни с кем не заводила.

- Не было у нее парня, Адиля всегда говорила, что пока о женихах думать рано, надо сначала отучиться. Мы же сами толком не знаем, что там произошло. Следователи звонили, спрашивали, а что я им могу ответить. Я вообще на Севере был, работал. Как узнал, сразу же взял билет, сейчас нахожусь в Москве. Сначала заеду к семье, потом поеду в Гай. Туда сейчас поехал сын, узнает, что к чему. Жена пока в полном шоке, не может прийти в себя от горя, - говорит Камил К.

Все три студентки были родом из Башкирии, а в Гае снимали квартиру. Фото: соцсети

А вот что касается братьев Анвара и Ильнара С., то отец Адили не верит, что они могли быть причастны к жестокой расправе.

- Дочь и Айгиза дружили с самого детства, и братьев этих они тоже хорошо знали. Они приезжали к ним летом в Гай, тусили они, но ничего плохого они не делали, - уверен мужчина.

Когда родственникам вернут тело убитой студентки – пока точно неизвестно. Сейчас проводится судмедэкспертиза, после чего тела девушек привезут и похоронят в родной деревне.

УБИЙЦА ПОПЫТАЛСЯ СКРЫТЬ СЛЕДЫ

Напомним, сегодня около 4 часов утра пожарные приехали по вызову тушить загоревшую квартиру в пятиэтажке на улице Молодежная в Гае, где и обнаружили тела двух молодых девушек. Тело третьей обнаружили прибывшие сотрудники правоохранительных органов во дворе дома. Сразу стало понятно, девушек жестоко убили – на их животе, спине, груди и шее были множественные ножевые ранения. Удивительно, но никто из соседей в ту ночь не слышал ни криков, ни шума борьбы. По всей видимости, с двумя студентками душегуб расправился сразу, а третью догнал во дворе и добил ножом.

Тело одной из девушек нашли во дворе дома. Фото: gts.tv

После убийца решил замести следы и поджег квартиру, но соседи вовремя почуяли запах гари и вызвали пожарных. Квартира успела выгореть совсем немного, так что следователи надеются, им удастся найти отпечатки или другие зацепки, которые помогут выйти на преступника.

ВМЕСТЕ УЧИЛИСЬ И СНИМАЛИ КВАРТИРУ

Погибшими оказались молодые девушки из Баймакского и Кугарчинского районов Башкирии – 17-летняя Айгиза У., 18-летняя Адиля К. и 19-летняя Зульфия С. Все они учились на третьем курсе гайского филиала Орского медколледжа по специальности «Сестринское дело» и снимали квартиру. Хозяин квартиры и соседи отмечают, что девушки были тихими, доброжелательными, приветливыми. Никаких шумных компаний к себе не звали, вечеринки не устраивали. И в тот роковой вечер тоже никто ничего из соседей не слышал.

КТО ЖЕ УБИЙЦА?

Изначально местные СМИ распространили фотографию 18-летнего Анвара С., как якобы подозреваемого в убийстве, но позже и Анвар, и его старший брат Ильнар заявили, что они уже вторую неделю находятся в Уфе и никак не могут быть причастны к случившемуся.

- Это действительно так, кто-то из них учится в Уфе, кто-то работает. Да и никогда бы ничего они плохого девчонкам не сделали, нормальные они ребята. Да. Дружили, хорошо общались, в гости приезжали. А вот что произошло в тот вечер – никто не знает. Поговаривают, что убийца хорошо наследил, поэтому найти его не составит труда. Будем надеяться на это, - рассказал знакомый братьев Рамзил Г.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сыщики осматривают место происшествия, опрашивают соседей и родственников убитых, но пока признаются, что никаких зацепок по личности преступника у них нет. Расследование уголовного дела взял на личный контроль Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сейчас родным убитой студентки Адили К. очень требуется помощь на перевозку тела девушки на родину и похороны. Если вы хотите помочь семье, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «КП-Уфа» и мы подскажем, как это можно сделать.