18-летний парень, которого заподозрили в убийстве трех студенток в Оренбуржье, заявил о своей невиновности

Дело расследует оренбургский СК

18-летний Артур С. (имя изменено – «КП-Уфа»), которого в соцсетях обвинили в убийстве трех студенток в Оренбуржье, заявил о своей невиновности. Молодой человек сообщил, что как вчера, так и сегодня находится в Уфе – в 600 километрах от города Гая, где были убиты девушки.

– С девчонками я давно не общался. Вчера они отдыхали видимо. Не знаю убийцу, вообще не знаю, – рассказал Артур телеграм-каналу SHOT.

Известно, что у Артура есть брат – 23-летний Ильнур (имя изменено – «КП-Уфа»). Он встречался с одной из погибших – 17-летней Алиной. По предварительной информации, он тоже находился и находится в Уфе и общался с девушкой в последние часы ее жизни, они переписывались в WhatsApp. Сейчас, как пишет портал news.ru, оба брата намерены обратиться в уфимскую полицию и предоставить алиби.

Напомним, убийство башкирских студенток 17, 18 и 19 лет произошло минувшей ночью, 30 сентября, в городе Гае. Неизвестный зарезал девушек ножом (ранее орудием убийства назывался топор - однако по данным "КП-Уфа", это был нож) в квартире, которую они снимали. Убийца поджег жилище, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся. Он объявлен в розыск и еще не найден.

Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/4460107/