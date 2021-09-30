В Оренбургской области топором забили трех студенток из Башкирии

фото: СК РБ

Минувшей ночью, 30 сентября, в оренбургском городе Гае убиты три студентки из Башкирии. Тела двух молодых девушек были обнаружены в квартире, которую они снимали, труп еще одной лежал на улице возле подъезда. По предварительной информации, неизвестный забил их топором, после чего поджег жилище, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает местное издание gts.tv.

– 30 сентября в 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодёжной […] обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями, – передали в региональном Следственном комитете.

Ведомство возбудило уголовное дело о тройном убийстве. Сейчас ведется поиск лиц, причастных к преступлению.

По данным источника «КП-Уфа», погибшими стали девушки 17-19 лет. Они были родом из Баймакского и Кугарчинского районов Башкирии. Убитые учились в медицинском колледже. Квартиру, где произошла резня, они снимали второй год.