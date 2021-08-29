Умная и красивая, жила с мамой: подробности зверского убийства 15-летней школьницы из Башкирии

Фото из семейного архива Алены

Сегодня, 29 августа, пройдут похороны 15-летней Алены А. (имя изменено, – прим. ред.), которая была зверски убита и изнасилована в ночь с 26 на 27 августа двумя взрослыми парнями в Бирском районе. Сейчас родные ждут, пока тело девочки прибудет в родное село после экспертизы. Похороны пройдут сразу.

«ВЕСЕЛАЯ, УМНАЯ И КРАСИВАЯ»

Новость о трагической гибели девочки облетела махом всю Башкирию. Местные жители села Питяково недоумевают до сих пор, как прилежная и послушная Алена могла попасть в компанию к взрослым парням с криминальным прошлым и отсидкой за плечами.

– Она была очень веселая, умная, красивая. Жила с мамой. Закончила всего 9 классов. Хорошо училась, всегда ночевала дома. Очень милая и общительная, – рассказала близкая подруга девочки.

Девушку вся округа знала как очень добрую и домашнюю. Местные отметили, что такая трагическая гибель – злой рок, Алену никогда не видели в дурной компании и не замечали, чтобы она себя как-то асоциально вела.

РОКОВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Как передавали в Следственном комитете, в тот день Алена отправилась на день рождения к своей знакомой, изначально в компании были одни несовершеннолетние. Взрослые парни присоединились к празднованию значительно позже – кто их позвал и откуда они взялись неизвестно.

– Она пошла на день рождения к человеку, которому доверяет, просто к постороннему она бы не отправилась. Это была ее родственница, не просто подруга, Девочка, которая старше ее, – рассказала близкая подруга девочки.

В ведомстве отмечают, что жуткое преступление произошло уже под конец вечера, когда все разошлись. Один из извергов предложил продолжить вечер у него дома. Именно там над девочкой надругались, изнасиловали, а потом задушили голыми руками.

– Они отмечали день рождения, где были еще и четверо совершеннолетних пацанов, потом пришли эти двое в наркотическом опьянении. Сначала посидели они на Белой реке, а потом постояли на остановке. Все разошлись, а один позвал к себе домой. Там и совершилось это деяние надо ребенком, – делятся подробностями очевидцы.

ВЫНЕСЛИ В ОДЕЯЛЕ

Жители поселка, где произошло это жуткое преступление, также рассказывают, что взрослые подозреваемые уже сидели в прошлом. Предположительно, со слов местного населения, срок был им дан за преступления, связанные с употреблением и распространением наркотиков. По информации СК по Башкирии, им было 21 и 24 года.

– Парни сидевшие. За что конкретно, не знаю, но об этом все говорят, – рассказала знакомая семьи.

Фото: СК по Башкирии

О пропаже девочки сообщила ее мама. Женщина подала заявление 26 августа, тело Алены нашли уже спустя короткое время – в овраге с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в тг-канале «Опер слил», ее задушили голыми руками, а тело завернули в одеяло и выкинули возле лесополосы в селе Питяково.

«БУДЕШЬ В МОЕМ СЕРДЦЕ ВСЕГДА»

Умницу, красавицу Алену похоронят сегодня, 29 августа. Сейчас тело подростка находится на экспертизе в Уфе. Близкие ждут, когда ее привезут домой, чтобы попрощаться и предать земле. Алена упокоиться на родной земле, на кладбище в деревне Баженов

– Солнышко моё. Ты всегда будешь в моем сердце навсегда, – пишут ее близкие люди.

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