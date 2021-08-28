Двое парней из Башкирии изнасиловали 15-летнюю школьницу, задушили ее и выбросили труп в яму рядом с домом

В Башкирии двое парней изнасиловали и убили 15-летнюю девочку Фото: СК Башкирии

В Башкирии в селе Пятиково двое парней 21 и 24 лет изнасиловали и убили 15-летнюю школьницу, после этого они спрятали тело в яме рядом с домом.

По данным Следкома Башкирии, в ночь с 26 на 27 августа 15-летняя жительница Бирского района отправилась на день рождения к своей подружке в село Питяково. Вскоре к компании присоединились двое парней 21 и 24 лет. Спустя некоторое время ребята предложили девушка продолжить празднование уже у них дома.

После того, как все участники вечеринки разошлись по домам двое подозреваемых изнасиловали свою односельчанку и задушили ее. Тело несчастной школьницы они выбросили в яму рядом с домом.

В пресс-службе МВД республики дополнили, что 27 августа в полицию обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина заявила о пропаже своей 15-летней дочери. К сожалению, найти девочку живой не удалось.

По факту убийства, насильственных действий сексуального характера и изнасилования стражи порядка возбудили уголовное дело. Известно, что молодые люди во всем признались и сотрудничают со следствием. Одному из них уже предъявлено обвинение.

Напомним, что последний похожий по своей бессмысленной жестокости случай произошел в Башкирии летом 2017 года. Тогда в Белорецке пропала 9-летняя Яна Перчаткина. Выяснилось, что ее похитили, несколько дней пытали, а затем убили. Мучителя девочки задержали, но позже он скончался в СИЗО от отравления.