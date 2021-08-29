За сутки от коронавируса в Башкирии скончались 15 человек

Администрация главы Башкирии сообщила, что в республике по состоянию на 29 августа зарегистрировано 56 444 заболевших коронавирусом с момента начала пандемии. За последние сутки заболевание выявили у 300 человек.

Возросло также и число погибших от коронавируса. За последние 4 часа от ковида скончались 15 человек, всего число жертв увеличилось до 1087 человек.

От COVID-19 вылечились 51 679 человек, в том числе 12 выздоровели за минувшие сутки. Вакцинировались первым компонентом – 1 148 362 человека, вторым компонентом – 981 501 человек.