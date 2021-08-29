«Задушили голыми руками»: известны подробности об убийстве и изнасиловании 15-летней девочки из Башкирии

Фото: СК Башкирии

В прокуратуре Башкирии сообщили, что по факту обнаружения тела 15-летней девочки со следами насильственной смерти возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По информации ведомства, в село Питяково Бирского района выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора.

– Установлено, что подросток 25 августа ушла праздновать день рождения подруги и не вернулась. Мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы об ее исчезновении, – прокомментировали в ведомстве.

В надзорном органе намерены взять ход расследования уголовного дела на контроль, будет также дана оценка действиям должностных лиц.

В телеграм-канале «Опер слил» сообщили, что тело девочки нашли после непродолжительных поисков в лесном массиве возле Питяково. Подозреваемый ранее судимых рабочих местного предприятия 23 и 21 года задержали в тот же день. Установлено, что злоумышленники были в состоянии алкогольного опьянения, когда изнасиловали школьницу, задушили ее голыми руками и вынесли тело в лесополосу. В настоящий момент изверги задержаны.