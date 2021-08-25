«Попали в пекло пожара, машина заглохла»: тушившие лес волонтеры попали в огненную ловушку в Башкирии

Огонь окутал поля и часть леса в Баймакском районе Башкирии

Накануне в Баймакском районе Башкирии, где полыхают лесные пожары, произошел жуткий случай. Экипаж пожарной машины с добровольцами, которые тушили огонь, угодил в самую настоящую огненную ловушку около деревни Акмурун. Мужчины сначала заблудились в дыму, так как видимость была нулевая и куда ехать они не знали. А затем машина и вовсе заглохла и огонь стал атаковать уже самих добровольцев – один из мужчин получил ожоги, так как его одежда загорелась.

Напомним, в разных районах Башкирии с начала августа бушуют лесные пожары. Как оказалось, некоторые очаги появились благодаря целенаправленным поджогам.

Напарник пострадавшего отчаявшись снял происходящее на видео и отправил его в чат другим добровольцам. Видеоролик иначе как отчаянным криком души не назовешь.

- Попали в пекло пожара! Все загорелось, машина заглохла! Ужас! Сгорел вот товарищ у меня, а там огонь и дым, - рассказывает на видео волонтер. На кадрах действительно видно, как все вокруг окутал дым, а неподалеку видны языки пламени.

- Куда идти не знаю! Кто может помогите! Ориентир хоть нам дайте, в какую сторону идти! Задыхаемся! Давайте, выручайте, - обращается мужчина к своим товарищам.

К счастью, в тот день трагедии удалось избежать. На помощь к застрявшем в огненной ловушке пришли их товарищи и помогли эвакуироваться из эпицентра пожара.

Сегодня историю прокомментировали в МЧС по Башкирии. По данным экстренного ведомства, все началось с сообщения о горении сухой травы на территории двух сельсоветов в Баймакском районе республики. Вскоре к тушению пожара подключились сотрудники МЧС, госкомитета республики по ЧС и добровольные пожарные команды из окрестных сел, а также инспекторы местного лесхоза. Всем вместе удалось сначала локализовать, а затем и потушить пожар – открытое горение было ликвидировано в 20:28 по местному времени.

- Огнем повреждена сухая трава на площади - 700 гектаров, из них лесной фонд - 6 гектаров. К сожалению, в ходе тушения пострадал доброволец. С ожогами он доставлен в Баймакскую центральную городскую больницу, - сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В экстренной службе также подчеркнули, что перехода огня на жилые дома удалось избежать. Чтобы не допустить возвращения огненной стихии на месте пожара организовано ночное дежурство.

Тем не менее, лесные пожары в Башкирии не прекращаются. Время от времени появляются все новые очаги.

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