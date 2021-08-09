В Башкирии задержали поджигателя, из-за которого могли вспыхнуть лесные пожары

Как минимум в пяти случаев пожаров виноват поджог

В МЧС по Башкирии рассказали, из-за чего возникли лесные пожары, накрывшие республику. Сейчас большинство очагов горения зарегистрировано в Хайбуллинском и Бурзянском районов: некоторые из них уже локализованы, а кое-где сохраняется угроза распространения огня.

Как выяснилось, не во всех пожарах виноваты аномальная жара и грозы. Примерно в 5 процентах случаев лес загорелся по вине человека – причем не по неосторожности, а злому умыслу. Например, в Хайбуллинском и Бурзянском районе выявлено несколько случаев поджогов. Полиция уже задержала подозреваемого в пяти поджогах – им оказался 37-летний местный житель.

- В полицию Хайбуллинского района доставлен 37-летний местный житель. Мужчина подозревается в поджоге травы в поле. Материалы по данному факту будут направлены в Управление регионального МЧС . Сам мужчина задержан полицией в административном порядке за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, - подтвердили информацию в МВД по республике.

В свою очередь в МЧС Башкирии пояснили, что в 38 процентах случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, еще в 35 процентах – удар молнии, а также так называемые «сухие грозы».

Сейчас тушить пожары вышли огнеборцы и волонтеры

В настоящий момент в Башкирии зарегистрировано 26 лесных пожаров на общей площади более 1919 гектаров. 13 очагов возгораний уже удалось локализовать, еще 5 за прошедшие сутки, включая крупный пожар в Хабуллинском районе – полностью ликвидировать. На борьбу с огнем вышли 1481 человек и 198 единиц спецтехники, а также продолжают прибывать волонтеры из разных концов республики. В МЧС по Башкирии подчеркивают, что в настоящий момент никакой угрозы для населенных пунктов не существует.

ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ

Напомним, что ранее ситуацию с лесными пожарами прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что ситуация остается на контроле, и поводов для паники у местного населения нет.

- Сейчас с огнём на месте борются профессионалы - сотрудники Госкомитета по ЧС, Минлесхоза, МЧС и волонтеры. Координирует действия местная власть, создали оперативный штаб. Не хватало пожарных ранцев, эту ситуацию мы отрегулировали. Самое главное - есть четкое понимание, что делать, - подчеркнул Радий Хабиров.

Также руководитель региона ответил еще на один важный вопрос жителей: почему пожары не тушат с воздуха?

- Самолёты и вертолёты применяют для тушения верховых лесных пожаров. А при пожарах, которые действуют сейчас, эффективнее использовать наземные методы, - объяснил Хабиров.