Жуткий огненный смерч! В Башкирии засняли масштабное и странное явление

Фото: Соцсети

В Башкирии продолжают массово гореть леса. На сегодняшний день на территории республики действует 11 очагов лесных пожаров на общей площади 380 гектаров.

Самый большой пожар из зарегистрированных сегодня происходит на площади 6,8 гектаров в Хайбуллинском районе. Именно там 19 августа очевидцы увидели одновременно зрелищное и жуткое явление – гигантских размеров огненный смерч.

Видео любительской съемки с места событий появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что от горящей травы ввысь вздымается столб дыма. Явление очень похоже на смерч размером с жилой дом.

Похожее явление было зафиксировано в Башкирии в апреле 2021 года. Тогда смерч состоял лишь из пыли, а не из дыма, и был не таких внушительных размеров. Специалисты республиканского МЧС тогда объясняли погодную аномалию термической неустойчивостью приземного слоя воздуха.

Как сообщило МЧС Башкирии, по состоянию на сегодняшнее утро в республике зарегистрировано шесть очагов лесных пожаров в Хайбуллинском, Белорецком, Кугарчинском, Туймазинском и Миякинском районах на площади 21,6 гектаров. Также спасатели сообщили о ликвидации трех очагов лесных пожаров на площади 47,8 гектаров.