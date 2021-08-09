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Происшествия9 августа 2021 9:03

В Башкирии за сутки вспыхнули 10 новых лесных пожаров, ликвидированы только два из них

Остальные либо еще действуют, либо локализованы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Минлесхоз Башкирии озвучили статистику по природным пожарам на 9 августа

Минлесхоз Башкирии озвучили статистику по природным пожарам на 9 августа

На территории Башкирии за прошедшие сутки было зарегистрировано 10 новых лесных пожаров общей площадью 52,7 гектара. Ликвидировано только два возгорания – остальные либо еще действуют, либо локализованы. Об этом сообщил Минлесхоз республики. Вот где вспыхнули лесные пожары за последние 24 часа.

Ликвидированные:

– Макаровское лесничество (Урнякское участковое лесничество). Площадь пожара – 1 га. На тушении работали 30 человек и 10 единиц техники.

– Учалинское лесничество (Урнякское участковое лесничество). Площадь – 0,25 га. На тушении работали 19 человек и 6 единиц техники.

Локализованные:

– Бурзянское лесничество (Бетеринское участковое лесничество). Площадь – 17,4 га. На тушении работают 14 человек и 3 ед. техники.

– Абзелиловское лесничество (Кусимовское участковое лесничество) Площадь – 3,5 га. На тушении работают 32 человека и 3 ед. техники.

– Кананикольское лесничество (Куркатавское участковое лесничество). Площадь – 4 га. На тушении работают 7 человек и 2 ед. техники.

– Бурзянское лесничество (Южно-Узянское участковое лесничество). Площадь – 0,1 га. На тушении работают 12 человек и 2 ед. техники.

Действующие:

– Бурзянское лесничество (Южно-Узянское участковое лесничество). Площадь – 10 га. На тушении работают 4 человека и 1 ед. техники.

– Зианчуринское лесничество (Юлдыбаевское участковое лесничество). Площадь – 13 га. На тушении работают 56 человек и 9 ед. техники.

– Бурзянское лесничество (Бельское участковое лесничество). Площадь – 0,5 га. На тушении работают 12 человек и 3 ед. техники.

– Бурзянское лесничество (Южно-Узянское участковое лесничество) Площадь – 3 га. На тушении работают 6 человек и 3 ед. техники.

Также непотушенными в Башкирии остаются переходящие пожары на территориях Хайбуллинского, Бурзянского, Зилаирского и Кугарчинского районов. Площадь локализованных возгораний составляет 1697,6 га, а действующих – 425,5 га.