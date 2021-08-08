Хабиров объяснил, почему пожары в Башкирии не тушат вертолеты

Со слов главы республики, огонь не идет к деревням и селам, и сейчас с ним борются профессионалы – сотрудники Госкомитета по ЧС, Минлесхоза, МЧС и волонтеры.

Хабиров сегодня 8 августа прокомментировал массовые пожары в регионе. Со слов главы республики, огонь не идет к деревням и селам, и сейчас с ним борются профессионалы – сотрудники Госкомитета по ЧС, Минлесхоза, МЧС и волонтеры.

- Координирует действия местная власть, создали оперативный штаб. За прошедшие сутки удалось локализовать несколько очагов, появились новые. Не хватало пожарных ранцев, эту ситуацию мы отрегулировали. Самое главное - нет паники, есть четкое понимание, что делать, - написал глава.

Также Хабиров объяснил, почему пожары не тушат с воздуха. Он уверяет, что вертолеты зачастую применяют только для тушения верховых лесных пожаров. А в данном случае эффективно бороться с огнем с земли. Также он отметил, что через сутки-двое ситуация улучшиться.

Однако местные жители в корне не согласны с утверждениями Хабирова и считают, что ему дали ложную информацию. - Третий день, как с огнем борются местные жители и волонтеры с помощью лопат и пару тракторов. Нет ни одной спецтехники. Безобразие! Пожар не локализован возле деревни Биштиряк Зианчуринского района, как вам отчитались. Вы обладаете не достоверной информацией, - написала местная жительница.

Напомним, что сейчас в регионе действует 22 очага лесных пожаров. Горит свыше двух тысяч гектаров земли.