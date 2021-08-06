«Огонь распространяется слишком быстро»: Башкирию накрыли лесные пожары

Фото: Казанбулакский сельсовет Зианчуринского района

В начале недели Башкирию вновь накрыла аномальная жара: столбики термометров поднялись до +38 градусов. Почти сразу же спасатели объявили наивысший 5 класс пожароопасности, при котором въезд в леса запрещен, но это не помогло. В Зилаирском и Хайбуллинском районах вспыхнули лесные пожары: горят сухая трава и деревья, а огонь вплотную подбирается к деревням и поселкам. Местные жители сами выходят на подмогу пожарным и просят в соцсетях о помощи. Что сейчас происходит в объятых пламенем районах, и есть ли опасность возгорания населенных пунктов – в материале «КП-Уфа».

СГОРЕЛИ ТРИ ДОМА В ЗАБРОШЕННОЙ ДЕРЕВНЕ

Вечером 4 августа в Хайбуллинский район пришел огонь с территории Оренбургской области, где вовсю полыхают степные пожары. Площадь возгорания составила почти 10 гектаров – 7 гектаров сухой травы и 3 гектара леса. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на ближайшую заброшенную деревню Малоабишево. Пожаром было уничтожено три дома, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, ведь последний житель деревни умер еще в 2015 году.

Местные жители засняли жуткие кадры лесных пожаров. Фото: соцсети

Впрочем, как рассказали жители соседней деревни Большеабишево, пожар стал для всех большой неожиданности. По их словам, в сгоревшей деревне жили их предки, и многие рассчитывали постепенно восстановить заброшенные дома и поселиться там.

Пожар серьезно перепугал местных жителей. В соцсетях появились видео и фотографии полыхающих деревьев и сухой травы, неба, которое заволокло густым дымом, через который совершенно не видно солнца. Опасаясь, что огонь легко доберется и до деревни, сельчане вышли с лопатами и ведрами с водой, собираясь отстаивать свои дома у пожара.

- Народ! Неравнодушные люди! Сердечно просим: помогите в тушении пожара! Горят леса! Огонь слишком быстро распространяется. Очень страшно за жизнь родных и близких! – заполонили соцсети отчаянные призывы о помощи.

Впрочем, как заявили спасатели, пожар удалось быстро локализовать, и сейчас никакой угрозы жилым населенным пунктам нет.

После тушения пожаров остаются лишь обугленные деревья и зола. Фото: соцсети

ДЕТЕЙ ВЫВЕЗЛИ НА АВТОБУСАХ И ПЕРЕДАЛИ РОДИТЕЛЯМ

5 августа также выдалось напряженным для спасателей: за сутки было зарегистрировано сразу 14 лесных и степных пожаров на общей площади почти 52 гектара. Очаги возгорания были зафиксированы в Зианчуринском, Хайбуллинском, Зилаирском и Бурзянском районах.

Вечером возле деревни Акташево загорелась сухая трава на площади в 20 гектаров. Густой удушливый дым накрыл детский лагерь «Аксарлак», находящийся в 500 метрах от очага горения. В целях безопасности было принято решение эвакуировать лагерь: 72 ребенка и 4 взрослых на автобусах вывезли в село Акъяр, где детей передали родителям.

Впрочем, до самого лагеря огонь так и не добрался. Добровольная пожарная охрана и дружина районной администрации в количестве 87 человек и 7 единиц спецтехники быстро локализовали возгорание. Вскоре на помощь подоспели три пожарные автоцистерны и аэромобильная группировка, которые полностью ликвидировали очаг горения.

Огонь пришел в Хайбуллинский район из Оренбургской области. Фото: Айдар Гумеров

УГРОЗЫ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ НЕТ

Сейчас, по данным регионального МЧС, в Башкирии действуют 4 пожара – 3 в Хайбуллинском и 1 в Зилаирском районах. Общая площадь возгорания составила около 542 гектаров. В борьбе с огнем задействовано 85 единиц спецтехники и 225 пожарных. Также на помощь огнеборцам направлена аэромобильная группировка МЧС по РБ из Уфы, а в случае необходимости привлекут и волонтеров. На опасных участках созданы минеральные полосы, препятствующие распространению огня.

- Угрозы населенным пунктам нет, перехода огня на жилые строения не допущено. Самолетом АН-2 проводится мониторинг лесопожарной обстановки, также применяются беспилотники, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

На тушение пожаров вышли 85 единиц спецтехники и 225 пожарных. Фото: Госкомитет ЧС по РБ

В свою очередь сотрудники Акъярской центральной районной больницы заявили, что готовы помочь и принять пациентов, пострадавших от лесных пожаров.

- Мы сформировали резервные койки в круглосуточном стационаре, необходимые запасы лекарств имеются! – заверил заместитель главного врача Айдар Гумеров.