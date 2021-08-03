Парковка, многоэтажка или рынок? Из-за чего началась война за территорию у уфимского Дворца спорта

Здание Дворца спорта построили еще в 1967 году Фото: Администрация Уфы

Уфимцы защищают ярмарку у Дворца спорта и заявляют, что некие бизнесмены хотят застроить территорию.

Дворец сорта, некогда бывший главной ареной для уфимского «Салавата Юлаева», попадает в неприятную историю уже второй раз за это лето. В конце июня появилась информация о том, что мэрия Уфы намерена «выселить» юных хоккеистов из здания из-за огромного долга за аренду – порядка 20 млн рублей. Муниципалитет обратился в Арбитражный суд, где приняли исковое заявление и назначил рассмотрение дела на 2 сентября 2021 года.

НЕСПОКОЙНЫЙ ДВОРЕЦ

Во второй раз тучи сгустились над Дворцом спорта уже спустя месяц. Неожиданно для всех местные власти огородили огромную территорию парковки перед спортивным объектом забором и запретили въезд машин. В соцсетях поползли слухи о том, что на месте собрались возводить очередную многоэтажку. Возмущенные всем этим местные жители собрались на площади у Дворца 31 июля и записали видеообращение к Радию Хабирову. Запись появилась на канале общественников, которые выступали против стройки домов рядом с территорией парка Гафури.

- Обращаемся к вам с тем, что местные органы власти планируют снести ярмарку. Мы против! Почему фермеров хотят лишить их заработка? Почему пенсионеров хотят лишить возможности продавать овощи со своего огорода – они это делают не от хорошей жизни! – возмущался представитель движения «Дворы наши!».

К нему присоединились и местные жители – в большинстве своем пенсионеры. Они говорили о том, что продукты на ярмарке, которую якобы хотят закрыть всегда свежие, экологически чистые и доступные. Опубликовали послание 2 августа.

Спустя несколько часов ситуацию прокомментировали и в администрации города. Чиновники заявили, что стихийную парковку закрыли… по просьбам самих жильцов!

- На площади не умолкал шум двигателей, постоянно слышался запах выхлопных газов, а асфальт пребывал в маслянистых и бензиновых разводах, - говорится в послании мэрии.

Вскоре к подопечным присоединился и мэр Сергей Греков. Градоначальник был более категоричен.

- Наше решение твёрдое — стихийной беспорядочной парковки перед Дворцом спорта больше НЕ будет. По просьбам жителей, площадь была огорожена от проезжей части. Сейчас со стороны улицы Зорге здесь открыты четыре прохода: для пешеходов, мам с колясками, - сообщил мэр.

Чиновники подчеркнули, что не собираются лишать горожан популярной ярмарки – торговые ряды продолжат работу в любом случае. Также в мэрии попросили граждан присылать им на почту предложения по поводу того, как можно использовать освободившуюся территории во благо городу.

А ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ…

Если взглянуть на публичную кадастровую карту, то территория рядом с Дворцом спорта действительно относятся к парковочной зоне. Исключение составляют лишь два павильона в самом краю – всего около 1,6 тысячи квадратных метров (при общем размере площадки в почти 5 тысяч «квадратов»). Выходит, что все остальное пространство пока можно использовать лишь для «обслуживания автотранспорта».

Согласно документам, для торговли предназначены только два больших павильона Фото: Администрация Уфы

ЧТО ЖЕ ТУТ ПОСТРОЯТ

Вообще, с трудом верится, что на месте бывшей стихийной парковки возведут что-то капитальное. С самого начала Дворец спорта строили таким образом, чтобы монументальность строения была видна издалека. Перекрывать такой исторический и спортивный объект ради рядового ЖК или торгового комплекса явно не будут. Остается лишь вариант каким-то объектом благоустройства.

Но, как ни странно, буквально через дорогу уже и так находятся два сквера – сквер Сергея Михалева и пока безымянное общественное пространство на пересечении улиц 50 лет СССР и Зорге. Да и в целом, улица и так наполовину находится в лесопарковой зоне.

А как вы считаете, что должно появиться на месте парковки?