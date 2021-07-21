Площадь перед Дворцом спорта превратилась в парковку

Мэр Уфы Сергей Греков поручил разработать план по благоустройству площади перед Дворцом спорта. Ранее на состояние этой территории главе Башкирии Радию Хабирову пожаловались жители города.

– Необходимо сделать большую реконструкцию на этой площади. Я думаю, что это место должно быть доступным для горожан. Там нужно продумать варианты. Доложите об этой работе в течение двух недель, – обратился сити-менеджер к главе Октябрьского района Уфы Сергею Плотникову.

Плотников в свою очередь отметил, что площадь ограждена: по ее периметру установлены перильные ограждения и дополнительные знаки.

Напомним, уфимцы жаловались на то, что территория перед Дворцом спорта превратилась в парковку с изъезженными газонами, и горожанам там негде ходить.