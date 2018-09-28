2018-09-28T06:11:53+03:00
Общество

В Уфе появятся сквер Сергея Михалёва и улица Марины Цветаевой

А еще бульвар Назара Наджми и улица Просвещения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Восемь улиц и скверов Уфы получили новые названия. Их утвердили накануне в Горсовете.

В Кировском районе города теперь есть улица Марины Цветаевой, улица Просвещения, Солнечногорская улица и улица Булата Имашева. Последний был мастером башкирского театрального искусства, заслуженным деятелем искусств РСФСР и Башкортостана. Появился в районе и новый бульвар, который назвали в честь писателя и поэта Назара Наджми.

В Ленинском районе тоже не обошлось без новшеств. Теперь здесь есть улица, названная в честь депутата Госсобрания Башкирии Дмитрия Купцова. В Горсовете объяснили свой выбор тем, что Купцов был видным общественным деятелем и выступил, к примеру, инициатором создания мемориала «Скорбящая мать».

Появились в столице и два сквера. Зона отдыха близ Дворца спорта теперь носит имя легендарного тренера «юлаевцев» Сергея Михалёва. Он, напомним, привел команду к золоту на чемпионате России в 2008 году. В 2015 году тренера не стало, он погиб в ДТП.

Второй сквер расположен у трамвайного кольца по улице Урицкого и будет носить имя Зои Космодемьянской.

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