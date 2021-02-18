В Уфе на месте, где хотели построить ТЦ, сделают сквер с татарскими кленами и памятником Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе хотят обустроить сквер с памятником на пересечении улиц Зорге и 50 лет СССР.

Власти Уфы ищут подрядчика для благоустройства сквера на месте, где раньше хотели построить торговый центр. Напомним, что последние три года участок использовали для парковки и проведения ярмарок. Дело в том, что некие бизнесмены хотели построить на пересечении улиц небольшой торговый центр, а строители даже успели вырыть котлован. Однако вскоре работы на участке прекратили.

«КП-Уфа» стало известно, что власти города хотят потратить на работы по облагораживанию сквера до 8,4 млн рублей. Примечательно, что большая часть денег поступит из федерального бюджета в рамках нацпроекта.

Согласно плану работ, строители будут работать на участке в три 3 тыс. квадратных метров. Половину сквера засеют газоном, а на остальной части уложат плитку. В центре пешеходные дорожки образуют крестообразное пересечение, на месте которого установят памятник первому учителю.

Зеленую часть сквера облагородят деревьями – березами, елями, калиной и татарским кленом. Также в сквере установят освещение и скамейки.

Если городские власти найдут добросовестного исполнителя контракта, то работы на объекте закончатся уже в августе 2021 года. Начаться они должны сразу после заключения госконтракта.