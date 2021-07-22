Сорванная ураганным ветром в Башкирии крыша придавила 14-летнюю девочку

Фото: МЧС по РБ

Печально завершилось празднование Курбан-байрама для жителей башкирского села Бижбуляк. Еще днем 20 июля ничего не предвещало беды: ярко светило солнце, на небе ни тучки, но уже ближе к вечеру поднялся сильный ветер, который быстро перерос в ураган. Смерч валил деревья и электороопоры, обрывал провода, срывал кровлю крыш с домов, отбрасывая обломки на десятки метров. Местные жители в страхе попрятались по домам – половина села осталась без света. Еще долго потом после окончания урагана ремонтники восстанавливали оборванные провода и убирали ветки деревьев с дороги.

Фото: МЧС по РБ

«СОСТОЯНИЕ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЕ, НО СТАБИЛЬНОЕ»

К сожалению, не обошлось и без пострадавших. Как рассказал глава Бижбулякского района Артур Зарипов в соцсетях, сильный порыв ветра сорвал кровлю с местного торгового центра. Обломок упал прямо на 14-летнюю девочку, которая проходила мимо, спеша домой. Прохожие бросились на помощь – девочка была в крови и без сознания. Ее на скорой в сопровождении реаниматолога отвезли сначала в белебеевскую больницу, а потом на вертолете санавиации доставили в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.

Позже глава районной администрации уточнил, что у девочки была тяжелая травма головного мозга, ее прооперировали, и сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей.

- Состояние стабильное, но крайне тяжелое. Рядом с ней постоянно находятся ее мама и близкие родственники, – прокомментировал чиновник.

«КП-Уфа» желает выздоровления пострадавшей девочке.