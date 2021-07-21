Из-за урагана в башкирском селе пострадала 14-летняя девочка

фото: МЧС РБ

14-летняя девочка пострадала в результате урагана, который вчера, 20 июля, прошелся по башкирскому селу Бижбуляк. Об этом сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов.

По словам чиновника, подростка задело крышей торгового дома, которую сорвало сильным ветром. Ребенка в сопровождении реаниматолога доставили в больницу города Белебея.

– Девочка жива. Не надо распространять фейковые слухи. Дай бог ей сил! Надеемся на лучшее! – написал Зарипов в своих соцсетях.

Он добавил, что ветром были повреждены линии электропередач, поэтому по району «имеются многочисленные отключения электричества». Всего чиновник насчитал 30 таких случаев. Аварийные работы еще продолжаются.