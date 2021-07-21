Вечер оказался совсем не добрым: ураган в Башкирии привел к разрушениям

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Минувшим вечером по башкирскому селу Бижбуляк прошелся сильный ветер.Стихия сорвала крышу торгового дома. Об этом сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов. Информацию также подтвердили в МЧС республики.

– Вечер трудно назвать добрым. Ураган прошел именно в створе Бижбуляк - Кенгер-Менеуз. В других населенных пунктах серьезных повреждений нет, – рассказал Зарипов. – По району имеются многочисленные отключения электричества, связанные с перехлестом проводов и падением деревьев.

По словам чиновника, он «насчитал более 30 сообщений» об отключении электричества в деревнях и селах. Всю прошлую ночь эту проблему решали энергетики. Аварийные работы еще продолжаются.