Пострадавшая при срыве крыши девочка из Башкирии находится в тяжелом состоянии после операции на мозг

фото: МЧС РБ

14-летняя девочка из Башкирии, пострадавшая при срыве крыши ураганным ветром, находится в тяжелом состоянии после операции на мозг. Подросток лежит под присмотром врачей в детской республиканской клинической больнице Уфы, куда ее доставили санавиацией. Об этом сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов.

– Есть информация, что ей сделали сложную операцию на головном мозге. Состояние стабильное, но крайне тяжелое. Рядом с ней постоянно находятся ее мама и близкие родственники, – написал чиновник.

Напомним, девочка получила тяжелую травму в селе Бижбуляк 20 июля. Вечером в населенном пункте разгулялся очень сильный ветер – он снес кровлю торгового центра. Фрагмент крыши попал в голову несовершеннолетней. Сначала пострадавшую доставили в Белебеевскую ЦРБ, а затем перевезли в Уфу.