Выбора все еще нет: как сейчас в Башкирии обстоят дела с вакцинами от ковида

В подавляющих случаях доступна лишь одна вакцина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии полным ходом идет вакцинация населения от коронавируса. По сообщениям республиканского Оперштаба, первый и второй компонент прививки получают ежедневно около 25 тысяч жителей региона. Башкирские власти утверждают, что темпы прививочной кампании соответствуют намеченному плану.

– Мы набрали очень хороший темп. Прошу Минздрав следить за тем, чтобы вакцина к нам постоянно приходила. Снижать объемы вакцинации нельзя, – заявил на прошедшем правительственном совещании глава Башкирии Радий Хабиров.

Два месяца назад «КП-Уфа» рассказывала, что в Башкирии наравне со «Спутником V» и «ЭпиВакКороной» появилась третья вакцина – «КовиВак». Центр имени Чумакова разработал по классической технологии препарат, который содержит в себе живой и ослабленный вирус.

Также в середине мая Минздрав республики рассказал нам, что выбора, каким препаратом прививаться, у жителей Башкирии фактически нет. Несмотря на разнообразие вакцин, в регион в основном поставляли вакцину «Спутник V».

Два месяца назад в Башкирии появилась новая вакцина «КовиВак» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»

Пресс-служба Минздрава Башкирии в беседе с «Комсомолкой» поделилась, что ситуация с выбором вакцин осталась такой же, какой и была двумя месяцами ранее.

– Такая же картина и сейчас, ничего не изменилось. Поставки «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» очень редки и малы. В республику приходят все три вида вакцин, но в основном вакцинация идет «Спутником V». Из приходящих в республику вакцин примерно 90% – это именно «Спутник V», – рассказала руководитель пресс-службы республиканского министерства здравоохранения Софья Алешина.

Как также отметили в пресс-службе Минздрава, граждан вакцинируют прививками «ЭпиВакКорона» или «КовиВак» только в исключительных случаях.

– Перед вакцинацией пациент проходят первичный осмотр у врача. Если у человека есть противопоказания к определенному виду вакцин, ему предлагают сделать прививку альтернативным препаратом, – поделилась с нами Софья Алешина.

В связи с ростом количества заразившихся коронавирусом и новыми антиковидными ограничениями резко возросло количество желающих сделать прививку. В региональном Минздраве рассказали, что поставки вакцин в республику происходят регулярно и в достаточном количестве, поэтому в настоящее время препаратов для выработки антител к опасному вирусу в Башкирии хватает на всех.

Напомним, в Башкирии за прошедшие сутки был установлен очередной антирекорд по приросту зараженных коронавирусом. Инфекцию обнаружили у 249 жителей республики, скончалось от COVID-19 шесть человек.