В Башкирии число случаев COVID-19 перевалило за 45 тысяч

Еще шесть человек скончались от COVID-19 за одни сутки

В Башкирии число случаев коронавируса с начала пандемии увеличилось до 45 221. За сутки был установлен очередной антирекорд по приросту зараженных – инфекцию обнаружили у 249 жителей. Об этом 19 июля сообщил региональный оперштаб.

В течение минувших 24 часов от COVID-19 скончались шесть человек. Всего жертвами инфекции стали 694 жителя, 38 из них умерли за прошлую неделю.

По выздоровлению с учета было снято еще 58 пациентов, за все время вылечились 41 746 граждан.