«Выбора фактически нет»: в Минздраве Башкирии рассказали, какой вакциной от коронавируса чаще всего прививают

На сегодняшний день от коронавируса вакцинировались чуть больше 215 тысяч жителей республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация жителей Башкирии от коронавируса пока не достигла своего пика – на 14 мая 2021 года власти республики сообщают о 215 428 привитых, получивших оба компонента вакцины. Речь идет, в первую очередь, о вакцинации препаратом «Спутник V». По данным башкирского Минздрава, с начала апреля в регион начала поступать в небольших количествах и другая вакцина – «ЭпиВакКорона». «Комсомолка» выяснила, есть ли у жителей республики, желающих привиться, возможность выбрать из двух видов вакцин.

В пресс-службе Минздрава Башкирии нам сообщили, что на данный момент препарата «ЭпиВакКорона» пока не так много, поэтому всем жителям ставят прививки «Спутник V».

- Выбора фактически нет, так как партия «ЭпиВакКорона» в республике не такая большая, - пояснила пресс-секретарь республиканского министерства здравоохранения София Алешина.

В свою очередь, в Минздраве Башкирии отметили, что иностранных вакцин на территории не только нашей республики, но и по всей стране не имеется. Всем желающим получить антитела к коронавирусу, в первую очередь, предлагают привиться «Спутником V». Но как быть если житель Башкирии, например, хочет вакцинироваться препаратом «ЭпиВакКорона»?

- Гражданин может попросить в поликлинике по месту жительства вакцину «ЭпиВакКорона». В этом случае, его поставят в очередь и, когда она поступит в это медицинское учреждение, ему перезвонят. Но сначала ему предложат все-таки вакцинироваться «Спутником», - рассказали «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии.

Напомним, на недавнем оперативном совещании в правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров потребовал от глав районов ускорить процесс вакцинации населения. В Уфе, например, к этому подошли с креативом – городские власти анонсировали проведение розыгрыша квартиры и десяти «айфонов» среди тех, кто поставит прививку с 14 мая по 20 июня 2021 года. Акцию назвали «Здоровая Уфа», ее организаторами выступил «Общественный фонд развития города».