В Башкирии появится третья вакцина от ковида, но выбирать жителям особо не приходится

В основном, горожанам предлагают привиться "ГамКовидВаком" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Полностью привились уже почти 225 тысяч человек, а первый компонент вакцины получили более 310 тысяч человек. Вот только по мнению властей республики, вакцинация среди населения идет вяло, и это тревожный знак. Так, во время оперативного совещания в правительстве Радий Хабиров заявил, что сразу 10 муниципалитетов республики оказались в числе отстающих по темпам вакцинации.

- Это ваша главная задача. Придумывайте, убеждайте людей на примерах, - обратился к главам муниципалитетов глава региона.

На собственном примере пример к вакцинации уже показали глава Минздрава республики Максим Забелин, глава Бижбулякского района Артур Зарипов, мэр Стерлитамака Владимир Куликов, а на днях о своей прививке рассказал и мэр Салавата Игорь Миронов.

- Да, я сделал прививку! Это ответственное отношение не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. На сегодня вакцинация единственный способ укротить и победить болезнь. Сегодня в наших силах сделать так, чтобы близкие и родные нам люди не болели, чтобы мы смогли вернуться к нормальной «докоронавирусной» жизни, - заявил чиновник в своих соцсетях.

Также чтобы агитировать горожан сделать прививку от ковида, с 14 мая по 20 в Уфе пройдет специальный конкурс. Условия участия просты: нужно вакцинироваться (хотя бы 1-м компонентом), получить флаер с уникальным QR-кодом и зарегистрировать его на сайте «Здоровая Уфа». А уже 23 июня на сайте телеканала «Вся Уфа» в прямом эфире среди участников разыграют 10 айфонов и суперприз – однокомнатную квартиру в башкирской столице!

В БАШКИРИЮ ПОСТУПИТ ТРЕТЬЯ ВАКЦИНА ОТ КОВИДА, НО ЕСТЬ ЛИ У ЛЮДЕЙ ВЫБОР

Как анонсировали в региональном Минздраве, в ближайшие 3-5 дней в Башкирию поступит еще 16 тысяч доз антиковидной вакцины, среди которых будет и третья вакцина, разработанная научным Центром имени Чумакова «КовиВак» (сейчас в республике можно привиться вакцинами «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона» - Ред.). Вакцина «КовиВак» создана по классической технологии и содержит в себе инактивированный (живой и ослабленный – Ред.) вирус. Вакцина предназначена для людей от 18 до 60 лет, а иммунитет к ковиду после прививки будет сохраняться, в среднем, около 8 месяцев.

Конечно же, новость о «классической» вакцине вызвала настоящий резонанс у жителей Башкирии. Все хотят вакцинироваться именно «КовиВаком». Как сообщила на оперативном совещании в правительстве координатор антиковидного центра Римма Утяшева, ежедневно к ним поступают сотни обращений и вопросов – можно ли самим выбрать препарат для прививки?

— Жители, конечно, сейчас несколько избалованы. Всем подавай вакцину Чумакова. Мы им четко объясняем, что все вакцины хорошие и не надо капризничать, вирус никого не пощадит, — заявила Римма Утяшева.

В Минздраве республики подтвердили, что выбора у горожан практически нет. Иностранных вакцин нет не только в Башкирии, но и во всей России, да и завозят в регион, в основном», «Спутник V» и немного «ЭпиВакКороны».

- Гражданин может попросить в поликлинике по месту жительства вакцину «ЭпиВакКорона». В этом случае, его поставят в очередь и, когда она поступит в это медицинское учреждение, ему перезвонят. Но сначала ему предложат все-таки вакцинироваться «Спутником», - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства здравоохранения.