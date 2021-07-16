В Башкирии начальник отдела полиции брал взятки с подчиненных за повышение по службе

Полковника полиции задержали по подозрению во взяточничестве. Фото: собственный источник «КП-Уфа»

На днях в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Иглинского районного отдела полиции, полковника Ирека Халикова. Высокопоставленного сотрудника МВД по Башкирии подозревают во взяточничестве. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, сейчас следователи СКР по Башкирии расследуют сразу несколько уголовных дел, фигурантом которых стал Халиков.

По словам собеседника, назначенный в феврале 2020 года на должность начальника Иглинского райотдела полиции Ирек Халиков подозревается в получении взяток от собственных подчиненных, которым он обещал посодействовать в повышении по службе. Летом прошлого года он получил от капитана полиции 600 тысяч рублей в обмен на обещание помочь с продвижением по службе. Примерно в то же время 850 тысяч рублей за похожее обещание ему передал подполковник все из того же районного отдела полиции. Однако оба полицейских так и не получили новые звездочки на погоны, а сам начальник попал в поле зрения службы собственной безопасности МВД по Башкирии.

Ирека Халикова подозревают еще в одном преступлении, которое на данный момент расследуют в Следкоме по Башкирии. По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, начальника отдела подозревают в том, что он получил 1,5 млн рублей в качестве взятки за отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству. Деньги ему якобы передал один из местных предпринимателей, на которого написал заявление бывший партнер. По версии следователей, один бизнесмен не вернул другому долг в размере 2 млн рублей и в ноябре прошлого года потерпевший обратился в полицию.

В итоге, по делу по признакам мошенничества в Иглинском райотделе дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, но районная прокуратура отменяла эти постановления и возвращала материалы на дополнительную проверку. В феврале должник через посредника обратился к Халикову с просьбой вновь написать отказ в возбуждении уголовного дела. Как утверждают следователи СКР по Башкирии, полковник согласился и потребовал за эту услугу 1,5 млн рублей.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, полковник Халиков встретился с посредником 19 марта в Уфе и договорился о передаче денег. При этом «представитель должника» должен был оставить деньги у себя на хранение, на некоторое время.

12 июля 2021 года начальника Иглинского райотдела полиции задержали. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что сейчас в отношении высокопоставленного офицера проходит служебная проверка.

- Министром внутренних дел республики назначена служебная проверка, по результатам которой в отношении сотрудника будет принято решение в соответствии с законодательством, - подчеркнули в ведомстве.

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