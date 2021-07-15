В Уфе задержали начальника полиции Иглинского района

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Сегодня, 15 июля, в Уфе задержали начальника отдела полиции Иглинского района Башкирии. Его подозревают в покушении на получение взятки в размере 1,5 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По версии следствия, к подозреваемому обратился его знакомый с просьбой помочь вынести отказ в возбуждении уголовного дела о мошенничестве против предпринимателя. Высокопоставленный полицейский согласился и взамен потребовал 1,5 млн рублей.

Сотрудники собственной безопасности МВД и Управления ФСБ Башкирии задержали взяткодателя при передаче денег посреднику. Затем силовики смогли задержать и самого начальника отдела полиции.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Комментарий МВД по задержанию начальника отдела полиции Иглинского района: «Министром внутренних дел республики назначена служебная проверка, по результатам которой в отношении сотрудника будет принято решение в соответствии с законодательством».