В жуткой аварии в Башкирии погибли все шестеро человек, находившихся в одной машине

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии в результате аварии погибли шесть человек, сообщили в ГИБДД республики. ДТП произошло сегодня, 2 июля, около 17:00, на трассе М7. Помимо погибших, по данным МЧС региона, есть еще и пострадавшие четыре человека.

По данным дорожной полиции, ДТП произошло в результате того, что у грузовика «Скания», ехавшего в сторону Уфы, отлетело переднее колесо на встречную полосу и попало в автомобиль «Лада Калина». После этого легковушка врезалась в «Ниву», двигавшуюся по встречке, перевернулась и воспламенилась.

– В результате аварии водитель и пять пассажиров "Лады Ларгус" скончались до приезда скорой помощи, – отмечается в сообщении.

Личности погибших пока что устанавливаются, пострадавших деблокировали и госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.