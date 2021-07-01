Неожиданная сторона дьявольского Моргенштерна: музыкант уже давно помогает нуждающимся - объясняем кому и как

Деньги Моргенштерн одинаково с легкостью тратит и на драгоценности, и на благотворительность

Имя уфимского рэпера Моргенштерна, кажется, стало уже синонимом всего дерзкого, вызывающего и отталкивающего. За последние несколько месяцев эпатажный рэпер успел засветиться сразу в нескольких громких скандалах. Его обвиняли в плагиате, в грубейшем нарушении закона о рекламе (а уж использование женской груди в качестве платежного терминала и вовсе вызвало шквал возмущения). А недавно Зюзинский суд Москвы даже оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. А чего стоит громкий скандал, разгоревшийся на премии «МУЗ-ТВ 2021», когда вожделенная золотая тарелка победителя в номинации «Лучший артист года» досталась не Алишеру, а Александру Ревве!

Вот только за напускной грубостью и дерзостью, кажется, скрывается вполне добрая и отзывчивая натура. Моргенштерн не только сорит деньгами направо и налево, скупая драгоценности и дорогие авто, но и регулярно жертвует крупные суммы в благотворительные фонды, а недавно даже запустил челлендж в поддержку больного мальчика с СМА, пожертвовав на его лечение более 10 млн рублей. Так неужели в дьяволе-Моргенштерне (как его уже успели окрестить злопыхатели) есть и ангельская сторона?

САМОЕ КРУПНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ИСТОРИИ УФИМСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

Для уфимского благотворительного фонда «Наши дети» Моргенштерн давно стал настоящим ангелом-хранителем. Например, в 2019 году Алишер пожертвовал в фонд 100 тысяч рублей и обустроил актовые залы в двух детдомах, а в 2021 сделал самое крупное пожертвование за всю историю организации – перечислил 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» (для поддержки детей, оставшихся без родителей).

Конечно, многие углядели в поступке Моргенштерна банальное желание пропиариться – мол, что за сатанинская сумма! А вот руководство фонда справедливо подметило, что «цифры - это всего лишь цифры».

- Я всегда верила и буду продолжать верить в людей. Очень рада, что поступок Алишера не только вызвал желание написать колкий комментарий в социальных сетях, но и вдохновил других на помощь детям-сиротам. Цифры — это всего лишь цифры. Намного важнее поступки, которые мы совершаем, - заявила тогда директор фонда «Наши дети» Ольга Власова.

Рэпер действительно тогда запустил настоящую «цепочку добра». Так, например, адвокат Эдуард Сыртланов и наркологический центра EvaMed пожертвовали 777 777 рублей на развитие программы «Наставничество» организации «Солнечный город». А компания NL International перевела на счет фонда 888 888 рублей.

ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ МЕРЧА ПЕРЕЧИСЛИЛ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ТЕРАКТА В КАЗАНИ

Не остался равнодушным артист и к страшной трагедии в Казани, когда 11 мая вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу и расстрелял 7 учеников и 2 учителей. Незадолго до страшных событий артист вместе с командой «Альфа-банка» разработал дизайн лимитированного выпуска худи и «Морген-бокса» (в него вошли маска, черный лак для ногтей. Беруши, носки и стикеры). Продажа мерча должна была состояться в офисе московского банка и сопровождаться шоу, но из-за трагедии Моргенштерн решил отменить всю развлекательную часть.

- Я знаю, что многие прикатили даже с других городов, поэтому я буду ждать вас у прилавка и продавать мерч. Все вырученные деньги с продажи мы отправим семьям пострадавшим», – заявил тогда артист в соцсетях.

Моргенштерн выполнил свое обещание: в тот день было продано более 1000 боксов и худи, а все вырученные средства Алишер действительно перечислил семьям пострадавших в казанском теракте. Информацию подтвердили и в «Альфа-банке», отказавшись при этом назвать точную сумму пожертвования.

ОБЪЯВИЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ В ПОДДЕРЖКУ МАЛЬЧИКА С СМА

А недавно Моргенштерн сделал то, чего от него действительно никто не ожидал. В своем Инстаграме он запустил масштабный благотворительный челлендж по спасению трехлетнего кубанца Ильи Худобы. У малыша диагностировано редкое и смертельно опасное генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия (СМА), и чтобы спасти ребенка, необходим укол дорогостоящего препарата «Золгенсма», стоимость которого составляет 168 млн рублей. Родители Ильи уже практически впали в отчаяние, ведь сбор практически стоял на месте, когда Моргенштерн сначала перевел на счет ребенка миллион рублей, а потом еще 6 666 666 рублей, предложив своим подписчикам посоревноваться – кто же пожертвует больше. К примеру рэпера присоединились Даня Милохин, Валя Карнавал и другие знаменитости. В итоге за сутки удалось собрать более 12 млн рублей, и эта сумма продолжает увеличиваться.

- Мы всегда старались верить в лучшее, но такого мы не могли представить даже в самых смелых наших мечтах. Мы провели 2 года в унынии, пора начинать улыбаться. Спасибо, что помогли поверить. Моргенштерн - гений! Мы это точно знаем! – сообщили обрадованные родители Ильи в группе поддержки мальчика.