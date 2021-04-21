Пропаганда каннибализма и использование женской груди как терминала: в каких еще грехах обвиняли рэпера Моргенштерна

Сам Моргенштерн скромно называет себя «чертовым гением»

Еще пару лет назад о 21-летнем Алишере Валиеве, более известным под творческим псевдонимом Morgenstern, было почти ничего не известно. Парень вел в ютубе проект «#ИзиРеп», где снимал пародии на известных рэперов, отращивал разноцветные дреды, набивал татуировки на лице, чтобы «никогда не работать в офисе» и мечтал стать знаменитым артистом и покорять города. Сегодня Моргенштерн настоящая звезда (или как он сам себя скромно называет «чертов гений»): на его концертах собираются тысячи малолетних фанатов, он записывает треки со знаменитыми артистами, сорит деньгами направо и налево, а также постоянно попадает в громкие скандалы.

«Комсомолка» вспомнила самые скандальные истории, связанные с артистом, и чем они закончились.

Все обвинения и скандалы артист или воспринимает с юмором или просто игнорирует

ПРОИГРАЛ В СУДЕ ЗА ПЛАГИАТ ПЕСНИ «ВЛАДИМИР ПУТИН – МОЛОДЕЦ»

В марте 2021 года Кировский районный суд Уфы оштрафовал Моргенштерна за плагиат. Все началось с того, что некий Олег Лихачев подал в суд на Алишера Валиева, мол, тот незаконно и без разрешения использовал фрагмент его песни «Владимир Путин - молодец» в своем «тик-токе», заработал на этом денег и несколько тысяч подписчиков. В итоге суд встал на сторону оскорбленного музыканта и обязал выплатить Моргенштерна штраф в размере 300 тысяч рублей, а также госпошлину в 6500. А вот публичных извинений, на которые так рассчитывал Олег Лихачев, он не дождался. Ни Моргенштерн, ни его представитель ни разу не появились в суде и никак не прокомментировали решение суда в соцсетях. вопрос, а знает ли вообще рэпер о своем штрафе, пока остается открытым.

УСТРОИЛСЯ НА РАБОТУ В «АЛЬФА-БАНК» И СНОВА УВОЛИЛСЯ ПОСЛЕ СКАНДАЛА

В начале года Моргенштерн выпустил ролик «Клип за 10 лямов» - именно такую сумму артисту заплатил «Альфа-банк» за раскрутку и рекламу. Алишер подошел к задаче творчески: в кадре он распивал спиртное и отплясывал с полуголыми девицами в отделении банка.

Клип очень понравился фанатам артиста, а вот Федеральной антимонопольной службе – не очень. ФАС нашла в ролике множество грубейших нарушений закона «О рекламе» - мол, сотрудницы банка предстают в образе развратных женщин, а использование женской груди в качестве платежного терминала – и вовсе за гранью всех приличий. Прилетело и за распитие алкоголя в кадре, и за призыв к малолетним срочно заводить карту банка, и за громкое определение «лучший банк страны».

В кадре скандального клипа сотрудницы банка предстают в полураздетом виде

Как ни странно, в банке встали на сторону Моргенштерна и даже заявили, что создали специально для него должность «директор по работе с молодежью». Тут уже против самого банка выступили многие знаменитости и бизнесмены. В соцсетях даже начался флэшмоб с разрезанием банковских карт в знак протеста против Моргенштерна. В итоге «Альфабанк» пошел на попятную и открестился от эпатажного артиста, заявив, что он не имеет к ним никакого отношения, а лицом банка по-прежнему является Иван Ургант.

СКОПИРОВАЛ ОБЛОЖКУ ТРЕКА У АМЕРИКАНСКОЙ ЗВЕЗДЫ ХИП-ХОПА

Обвинения в плагиате для Моргенштерна не редкость. Летом прошлого года его уличили в том, что Алишер Валиев нагло скопировал обложку к своему треку с неоднозначным названием у американского рэпера DaBaby. Совпадает абсолютно все – и цветовая гамма, и одежда, и аксессуары, даже поза, мимика и жесты артистов! Впрочем, сам Моргенштерн на претензии своих фанатов никак не отреагировал, посоветовав им «завидовать молча».

«САТАНИНСКАЯ» СУММА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЯМ

Несмотря на весь свой эпатаж, есть в Моргенштерне и что-то доброе. Так, например, он иногда жертвует внушительные суммы на благотворительность. Так в 2019 году он пожертвовал в уфимский фонд «Наши дети» 100 тысяч рублей, обустроил актовые залы в двух детдомах, а в 2021 году сделал самое крупное пожертвование за всю историю организации – 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» (для поддержки детей, оставшихся без родителей).

Ради популярности артист даже сжег на камеру 100 тысяч рублей

И если сотрудники фонда горячо и искренне отблагодарили рэпера, то нашлись и те, кто счел добрый жест Моргенштерна обычным фарсом. Все дело в сумме пожертвования, в которой некоторые углядели «число Сатаны». Сам артист никак не прокомментировал происходящее, но при этом запустил самую настоящую «цепочку добра». Так, например, адвокат Эдуард Сыртланов и сотрудники наркологического центра EvaMed пожертвовали 777 777 рублей на развитие программы «Наставничество» организации «Солнечный город». А компания NL International перевела на счет фонда 888 888 рублей.

ОБВИНИЛИ В ПРОПАГАНДЕ НАРКОТИКОВ И… ЛЮДОЕДСТВА

В тексты песен Моргенштерна лучше особо не вслушиваться – алкоголь, красивая жизнь, дорогие машины, девушки. Впрочем, есть у артиста и треки, которые стали итогом судебных разбирательств, ведь рэпера обвиняют в пропаганде наркотиков, экстремизма и даже людоедства. Одной из таких песен стала «Я съел деда», в которой прокуратура Санкт-Петербурга углядела призыв к каннибализму, а также элементы жестокости, физического и психического насилия. В итоге эксперты, которые разбирали хит по строчкам, «не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия».

А на днях ТАСС сообщил, что Управление по контролю за оборотом наркотиков в Москве возбудило против рэпера административное дело за пропаганду наркотиков. Как сообщает агентство, поводом стали новые клипы артиста «Розовое вино — 2» и Family, и теперь Моргенштерну грозит административный штраф до 1 млн рублей.