Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие благотворительного проекта в Башкирии

Фото: instagram.com/morgen_shtern/

Благотворительный фонд «Наши дети» сообщил в социальных сетях 10 апреля, что популярный рэп-исполнитель и уроженец республики Моргенштерн сделал самое крупное пожертвование за историю организации. Согласно опубликованной информации, исполнитель перевел на счет фонда 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество».

– Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно. Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и не важно. Самое главное, что мы еще на шаг ближе к нашей цели - чтобы в этом году проект «Наставничество» продолжил работать в нашем регионе и еще 19 городах страны, – выразили благодарность представители фонда «Наши дети» в своем официальном аккаунте в «Вконтакте».

Сам же Моргенштерн свое пожертвование никак ожидаемо не прокомментировал и не объяснил, почему для перевода выбрал именно эту сумму. Исполнитель занимается благотворительностью не впервые, помогая сиротам и детям, оставшимся без попечения. К примеру, еще в 2018 году на вырученные с концерта деньги, он обустроил актовые залы в двух детских домах.

Напомним, ранее Моргенштерн спровоцировал скандал из-за клипа в «храме», да и вообще довольно часто попадает под критику из-за своего специфического творчества.