Уфимский репер Моргенштерн запустил челлендж по спасению трехлетнего малыша со страшной болезнью

Фото: vk.com/pravdashowtop

Уфимский репер Алишер Моргенштерн запустил в своем Instagram масштабный челлендж по спасению трехлетнего Ильи Худоба. У малыша страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия (СМА) и для того, чтобы просто выжить, ему нужно дорогостоящий препарат «Zolgensma». Стоимость этого лекарства повергает в шок – 168 млн рублей.

В своих социальных сетях Алишер Моргенштерн призвал подписчиков оказать помощь Илье – прислать на лечение мальчика кто сколько сможет. Сам музыкант пожертвовал для больного малыша 6 666 666 рублей. Ранее он уже жертвовал для малыша миллион рублей. К слову, к челленджу по спасению мальчика из Уфы подключились тиктокеры Даня Милохин и Валя Карнавал.

Сегодня в своих сторис в Instagram Моргенштерн рассказал, что на данный момент на покупку препарата для Ильи Худоба все еще не хватает 80 млн рублей.