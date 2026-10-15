«У этого преступления нет срока давности»: что спустя 7 лет известно о деле Артёма Мазова, который после ссоры с женой убил сыновей и исчез

На фото: Артем Мазов с Эльмирой и сыновьями Ильей и Славой. Фото: соцсети

28 октября 2019 года на берегу реки в Уфе был обнаружен пустой автомобиль. Он принадлежал 37-летнему Артему Мазову, за два дня до этого пропавшему вместе со своими сыновьями. По версии следствия, мужчина после сильной ссоры с женой Эльмирой вывез 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью к реке, где их и убил. Следов самого главы семьи до сих пор найти не удалось.

Даже спустя семь лет обвиняемого в двойном убийстве малолетних детей Артема Мазова продолжают искать, он объявлен в федеральный и международный розыск. В СК Башкирии считают, что он свел счеты с жизнью. Что известно о кровавой семейной драме Мазовых, расскажем в нашем материале.

В ПОИСКАХ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ

Как вспоминала в разговоре с журналистами Эльмира Мазова, в последние несколько лет их семейная жизнь с Артемом была далека от идеальной. Мужчина постоянно и сильно ревновал свою супругу, обвинял ее в изменах и угрожал, что навредит себе, если она решит от него уйти. На этой почве они постоянно ругались. Во время одной из последних ссор Эльмира высказала желание развестись.

26 октября Артем забрал сыновей под предлогом поездки на пикник у реки, после чего перестал выходить на связь. Эльмира почти сразу написала заявление в полицию о пропаже детей, к поискам подключились многочисленные добровольцы и неравнодушные уфимцы. 28 октября полицейские нашли машину, на которой Артем увез Славу и Илью – она была пуста. Ранее его самого видели в хозяйственном магазине, где он покупал длинную веревку. Недалеко от берега тогда же обнаружили надувной матрас, принадлежавший семье Мазовых.

По версии следствия, 37-летний Артем Мазов из мести супруге за желание развестись спланировал жестокое убийство собственных сыновей. Вывез их на реку, и, предположительно, утопил. А затем и сам, вероятно, свел счеты с жизнью.

Если Артем Мазов все еще жив, ему должно быть 44 года. Фото: соцсети

С 29 октября начались тщательные поиски пропавших детей. Волонтеры, полицейские и спасатели ежедневно прочесывали акваторию реки. Чтобы расширить возможности поиска, неоднократно в воздух поднимался вертолет. Пока лед не сковал реку, её дно постоянно обследовали водолазы. Долгое время результатов не было, и с наступлением зимы поиски под водой и на берегу временно приостановили.

Весной 2020 года активные поиски Славы и Ильи возобновились. Летом стало понятно, что чуда не произошло: 19 июня с разницей всего в несколько часов в воде были обнаружены тела обоих мальчиков.

8-летнего Илью случайно нашел местный рыбак – останки ребенка лежали в воде, примерно в 10 километрах от того места, где нашли машину Артема. А чуть позже, в 50 километрах от старшего брата, спасатели нашли и 5-летнего Славу. Мама опознала мальчиков по одежде, а потом их личность была подтверждена экспертизой ДНК.

25 июня мальчиков похоронили в родной деревне мамы.

Как удалось выяснить «КП-Уфа», Эльмира Мазова после трагедии нашла в себе силы жить дальше. По нашим данным, она переехала из Инорса, где раньше жила с мужем и сыновьями, в пригород Уфы. В 2022 году у нее родилась девочка. Сейчас малышка ходит в детский садик.

Поиски 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи завершились 19 июня 2020 года: мальчиков нашли мертвыми. Фото: собственный источник КП-Уфа

КАК ДОЛГО БУДУТ ИСКАТЬ АРТЕМА МАЗОВА

С момента пропажи Артем Мазов остается подозреваемым в двойном убийстве сыновей. Следователи неоднократно говорили, что его будут разыскивать, пока не найдут живым или мертвым. Основная версия даже спустя семь лет не изменилась: считается, что после убийства мальчиков он покончил с собой.

При этом знакомые с ситуацией источники «КП-Уфа» предполагают, что тело Артема Мазова так долго не могут найти, потому что он погиб в труднодоступном месте. И сделал это специально. По другой версии, тело слишком далеко унесло течением или зацепилось за корягу и покоится где-то на дне.

Как бы то ни было, уголовное дело о двойном убийстве все еще не закрыто и поиски Артема Мазова продолжаются.

Ранее следователи СК Башкирии заявляли, что варианты, при которых Мазов мог уйти, например, в монастырь или скрылся в глухой тайге и живет в землянке, практически исключены.

– Нельзя сбрасывать со счетов вероятность, что Мазов находится за пределами нашего государства. Если будут неопровержимые доказательства на этот счет, начнется процесс экстрадиции. Хотя на сегодняшний день нет достоверных данных о его нахождении в какой-либо стране, – поясняет наш источник.

Если Артем Мазов действительно жив и скрывается, то сейчас может выглядеть вот так. Фото сгенерировано нейросетью

По данным на 2026 год работа по сбору доказательств вины Артема Мазова следователями завершена. Поиски его следов продолжаются, а уголовное дело не будет закрыто, пока его не найдут.

– Многие задаются вопросом: «А не закроют ли расследование через определенное количество лет?» С учетом тяжести это преступление не имеет срока давности. Беспокойство о том, что все рано или поздно забудется, абсолютно беспочвенное. Такого не произойдет, – говорит источник «КП-Уфа».

Проще говоря, если Артема Мазова вдруг найдут живым через много лет, от наказания он уйти не сможет.

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