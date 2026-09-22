Пожарные тушили огонь почти 4 часа. Фото: Фото: vk.ru/fire_association

22 сентября в башкирском Стерлитамаке произошел крупнейший в этом году пожар – загорелся ТСК «Солнечный». В ЧП погибли четыре человека, еще пятеро оказались на больничной койке. СК завел уголовное дело, а власти анонсировали массовые проверки торговых центров по всей республике. Что сейчас известно о ситуации вокруг этого пожара, рассказываем в нашем материале.

Последние новости о пожаре в ТЦ Стерлитамака на 23 сентября 2026

Пожар возник около 13:20 на втором этаже комплекса, где находятся вещевые магазины и ателье. Предварительно, произошло короткое замыкание, а за ним вспыхнул огонь. Дым стремительно распространился по помещениям комплекса.

Большинство посетителей успели выбраться самостоятельно, но часть людей в одночасье оказались отрезанными от выхода. Некоторым пришлось буквально выпрыгивать из окон, чтобы спастись.

До прибытия спасателей одну девушку в покрывало поймали очевидцы, еще двух спас 22-летний парень Даниил Исаев, водитель «хлебовозки», приехавший разгружать товар в соседний магазин. Он услышал крики с мольбами о помощи на третьем этаже, подогнал свою «Газель» под окна, поставил с другими очевидцами на её крышу лестницу, и по ней смогли спуститься две девушки, оказавшиеся в западне.

На фото - Даниил Исаев. Он спас двух девушек из огня. Фото: соцсети

Нам удалось поговорить с героем. Он признался, что не должен был находиться в то время и в том месте: на разгрузку парень опоздал на полтора часа из-за сломавшейся машины. И благодаря ей же в итоге удалось организовать спасательную операцию.

К сожалению, в ЧП погибли четыре человека, в том числе три сестры 29, 33 и 45 лет. Старшая из них держала в сгоревшем ТЦ ателье. Еще одна погибшая – 51-летняя местная жительница – тоже пришла за покупками. Дома у нее остались сын и супруг.

Пожар в «Солнечном» в итоге разгорелся до 2,1 тысячи квадратных метров. Его тушили почти четыре часа. Полная ликвидация горения была объявлена в 17:15.

Фото: МЧС РБ

Что происходит после пожара в ТЦ Стерлитамака

Сейчас спасатели ведут разбор завалов на месте пожара. Там также работают испытательно-пожарная лаборатория МЧС и следователи. Им предстоит установить точную причину ЧП. Здание ТСК «Солнечный» оцеплено. Оно будет находиться под охраной УВД и Росгвардии, пока идут следственные действия.

Также после пожара в Стерлитамаке прошло внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

– Были заслушаны руководители соответствующих ведомств. Важно проанализировать, что привело к трагедии, и провести тщательное расследование с выработкой комплекса мер, чтобы трагедия не повторилась, – передали в МЧС.

Фото: vk.ru/fire_association

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов выразил соболезнования семьям погибших в пожаре и пообещал им всестороннюю поддержку, в том числе и с похоронами.

Трагедия в Стерлитамаке повлекла за собой жесткую реакцию на республиканском уровне. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил экстренно проверить все аналогичные торговые комплексы региона на предмет соблюдения норм пожарной безопасности, чтобы полностью исключить риск повторения подобного сценария. Внеплановые инспекции затронут не только крупные моллы, но и небольшие торгово-сервисные центры по всему региону.

Жители Стерлитамака тем временем создали рядом с ТСК стихийный мемориал. Люди возлагают там цветы и зажигают свечи.

Жители Стерлитамака несут к месту пожара цветы. Кадр видео: соцсети

Кто виноват в пожаре в ТЦ Стерлитамака

По факту гибели людей при пожаре в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Вероятно, у следователей будут вопросы к владельцам комплекса в части обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, есть и еще один «тревожный звоночек» для администрации ТСК: двое очевидцев трагедии сообщили «КП-Уфа», что в момент пожара не слышали сигнализации. Датчики, по их словам, лишь мигали. Так или иначе, следователям теперь предстоит дать правовую оценку не только владельцам ТЦ, но и контролирующим надзорным органам. Параллельно с СК свою проверку проводит и прокуратура Башкирии.

Фото: vk.ru/fire_association

Непростая ситуация с вопросом «кто виноват» возникла и в отношении пожарных. Так, в ряде телеграм-каналов распространялась утверждение одной из очевидиц о том, что спасатели медлили и приехали только через полчаса после тревожного вызова. В МЧС эту информацию назвали «недостоверной». В ведомстве заявили, что первое подразделение прибыло на пожар через пять минут после звонка – в 13:31.

– А в 13:36 огнеборцы приступили к тушению. Никаких получасовых задержек не было. Расстояние до ближайшей пожарной части – всего 1 километр. В городской черте максимально допустимое время прибытия после сообщения о пожаре — 10 минут, и в данном случае оно соблюдено с запасом. Важный момент. При пожаре и других ЧС вместо съемки видео на мобильный телефон необходимо сразу звонить в экстренные службы. В таких ситуациях время решает многое, – говорится в заявлении МЧС.

Так сгоревшее здание выглядит изнутри. Фото: vk.ru/fire_association

Что известно о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ Стерлитамака

С пожара в ТСК «Солнечный» в городскую больницу было доставлено пять человек. Среди них есть 16-летняя девочка и 27-летняя девушка, которая выпрыгнула из окна, чтобы спастись. Состояние их обеих и еще трех пациенток оценивается как средней тяжести. К сожалению, еще одна пострадавшая сейчас «тяжелая» и находится в медикаментозной коме.

– Медицинские работники оказывают помощь в полном объёме, в том числе и психологическую. Пообщались с пострадавшими. Пока они в состоянии стресса. Некоторые из них пытались помочь другим, вывести из охваченных огнём помещений, и пострадали сами. Мы обязательно поможем пострадавшим, все детали обговорили. Пожелали всем скорейшего выздоровления, – написал в своих соцсетях мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

В пожаре пострадали пять человек. Один из них в тяжелом состоянии медикаментозной коме. Фото: Эмиль Шаймарданов

Он навестил пострадавших вместе с вице-премьером Башкирии Иреком Сагитовым и начальником Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кириллом Первовым.

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