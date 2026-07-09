Не успела Уфа отойти от беспрецедентного града пару дней назад, как сегодня на город обрушилась новая стихия – самый сильный за это лето ливень. Дороги менее чем за час успели заполниться мощными потоками воды. Жители поделились видео последствий проливного дождя в соцсетях.
Ливень в Уфе начался около четырех часов дня – причем практически одновременно во всех районов. За короткое время улицы заполнились дождевой водой, много где (да что уж там - почти везде) ливневые канализации попросту не справились с ударами стихии.
– Думаю, с такими объемами воды ни одна ливневка не справится… – вздыхает местный житель.
Самые серьезные подтопления наблюдаются на главных артериях города вроде проспекта Салавата Юлаева, а также на крупных улицах: Менделеева, Комсомольской, 50 лет СССР, Ферина, Интернациональной и, конечно же, Сипайловской.
На кадрах очевидцев видно, как автомобили пробиваются сквозь воду. На части улиц она поднимается едва ли не до капота легковушек - некоторых из них глохли прямо посреди дорожных рек.
Уфимцы также сообщают, что лужи на пике осадков были такими большими, что забирались в салоны автобусов.
Затопило в городе не только проезжую часть, но и пешеходную зону. Так, на лестнице у Городского дворца культуры образовался водопад – потоки ручьем стремительно спускаются по ступенькам.
На отдельных улицах потоки воду уже стали сносить и асфальт. По словам горожан, такое случилось в кварталах между проспектом Октября, Сипайлово и Черниковкой.
– Кольская-Новогорная. Вымывает асфальт. Снизу, на Уфимском шоссе – Чудской еще хуже намного хуже. Половину дороги вымыло, подняло песок. У светофора яма, глубины которой не видно. Вода туда уходит постоянно, – рассказывают жители башкирской столицы.
Также очень много видео от очевидцев приходит с Ильинского рынка. Там есть крутой спуск, по которому теперь вместе с машинами мчится нескончаемый поток воды. Звук соответствующий – как на бурном участке реки для сплава где-нибудь на границе Белорецкого района и Челябинской области.
Сейчас ливень уже стих, но воды на улицах по-прежнему очень много. В мэрии отчитались, что за сутки выпала почти месячная норма осадков.
Судя по сервису Яндекс. Погода, как минимум сегодня сильных дождей в городе больше не ожидается. Но МЧС уже опубликовало предупреждение о том, что завтра, 10 июля, стихия может вернуться с новой силой.
Ранее «КП-Уфа» поговорила с метеорологом Александром Ильиным. Он рассказал, сколько еще жителям Уфы и Башкирии придется терпеть капризы погоды.
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