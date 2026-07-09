Мощный ливень прошелся по Уфе. Кадры видео: соцсети

Не успела Уфа отойти от беспрецедентного града пару дней назад, как сегодня на город обрушилась новая стихия – самый сильный за это лето ливень. Дороги менее чем за час успели заполниться мощными потоками воды. Жители поделились видео последствий проливного дождя в соцсетях.

Ливень в Уфе начался около четырех часов дня – причем практически одновременно во всех районов. За короткое время улицы заполнились дождевой водой, много где (да что уж там - почти везде) ливневые канализации попросту не справились с ударами стихии.

Ливень на проспекте Салавата Юлаева

– Думаю, с такими объемами воды ни одна ливневка не справится… – вздыхает местный житель.

Ливень на Менделеева

Самые серьезные подтопления наблюдаются на главных артериях города вроде проспекта Салавата Юлаева, а также на крупных улицах: Менделеева, Комсомольской, 50 лет СССР, Ферина, Интернациональной и, конечно же, Сипайловской.

Ливень на Комсомольской

Потоп на Сипайловской

На кадрах очевидцев видно, как автомобили пробиваются сквозь воду. На части улиц она поднимается едва ли не до капота легковушек - некоторых из них глохли прямо посреди дорожных рек.

Некоторые машины заглохли на заполнившихся водой дорогах

Уфимцы также сообщают, что лужи на пике осадков были такими большими, что забирались в салоны автобусов.

Последствия ливня на улице 50 лет СССР

Вода стала подтапливать не только дороги, но и салоны автобусов

Затопило в городе не только проезжую часть, но и пешеходную зону. Так, на лестнице у Городского дворца культуры образовался водопад – потоки ручьем стремительно спускаются по ступенькам.

На лестнице у ГДК образовался водопад

На отдельных улицах потоки воду уже стали сносить и асфальт. По словам горожан, такое случилось в кварталах между проспектом Октября, Сипайлово и Черниковкой.

– Кольская-Новогорная. Вымывает асфальт. Снизу, на Уфимском шоссе – Чудской еще хуже намного хуже. Половину дороги вымыло, подняло песок. У светофора яма, глубины которой не видно. Вода туда уходит постоянно, – рассказывают жители башкирской столицы.

Обрушился асфальт на Менделеева на фоне аномального ливня в Уфе

Потоки воды смывают асфальт в Уфе

Асфальт на Уфимском шоссе

Также очень много видео от очевидцев приходит с Ильинского рынка. Там есть крутой спуск, по которому теперь вместе с машинами мчится нескончаемый поток воды. Звук соответствующий – как на бурном участке реки для сплава где-нибудь на границе Белорецкого района и Челябинской области.

Река на Ильинском рынке

Сейчас ливень уже стих, но воды на улицах по-прежнему очень много. В мэрии отчитались, что за сутки выпала почти месячная норма осадков.

Судя по сервису Яндекс. Погода, как минимум сегодня сильных дождей в городе больше не ожидается. Но МЧС уже опубликовало предупреждение о том, что завтра, 10 июля, стихия может вернуться с новой силой.

Ранее «КП-Уфа» поговорила с метеорологом Александром Ильиным. Он рассказал, сколько еще жителям Уфы и Башкирии придется терпеть капризы погоды.

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