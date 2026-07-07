Фото: соцсети, предоставлено "КП-Уфа"

В конце прошлой недели в Уфе настала долгожданная жара, но, как говорится, с нюансом: вместе с летним зноем пришли и капризы погоды. Если минувшей ночью весь город перебудили безостановочные раскаты грома, следующие за вспышками молний, то днем и вовсе обрушился град вместе с проливным дождем.

Град в башкирскую столицу пришел с юга – в пригороде, в частности, в поселке Юматово он уже успел побить ничем не укрытые цветы и ягоды.

На Уфимский район Башкирии обрушился сильный ливень с градом//07.07.2026

Град в Юматово. Предоставлено «КП-Уфа»

Уфу стало бомбардировать ледяными осадками в половине пятого вечера. На въезде по Бельскому мосту из-за этого даже образовалась небольшая пробка.

Град на въезде в Уфу / 7.7

Потом град обрушился на исторический и географический центр, Дему – и пошел дальше, к северу, под аккомпанемент сигнализаций автомобилей, реагирующих на удары.

Град в Уфе оказался размером с небольшое яйцо

Град в Уфе / 7.7

Жители города делятся фотографиями градины в соцсетях. Их размер варьируется от довольно мелких экземпляров с горох до крупных, приближающихся по диаметру к куриному яйцу. Таких гигантов заметили, например, в Демском районе.

Град в Уфе. Фото: соцсети

Такой гигантский град выпал в Демском районе. Фото: соцсети

Вслед за градом в Уфу пришел проливной дождь. Ливень пронесся по всему городу. В центре подтопило проезжую часть. Серьезные потоки воды также заметили жители Зеленой Рощи.

Ливень после града в Уфе / 7.7

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, завтра, 8 июля, в башкирской столице ливней не прогнозируется.

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