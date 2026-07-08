По прогнозу метеорологов, в Уфе и Башкирии характер погоды в ближайшие дни не изменится. Фото: УГЗ Уфы

В последние несколько дней одновременно с жарой под 30 градусов в Башкирию пришла по-настоящему штормовая погода: то всю ночь вместе с проливным дождем сверкают молнии и гремит гром, то столицу республики Уфы бомбардирует крупный град. МЧС практически ежедневно шлет предупреждения о грядущих ненастьях. По данным экстренного ведомства, непогода сохранится и завтра, 9 июля. Метеоролог Александр Ильин в разговоре с «КП-Уфа» объяснил, почему регион накрыло ливнями и грозами и когда они, наконец, стихнут.

Почему в Башкирию пришли ливни и град?

По словам эксперта, причиной ливней с грозами являются циклоны, надвигающиеся с юга. В передней части они несут теплые воздушные массы, а в тыловой части – холодный воздух.

- Большая часть Башкирии находится в теплой воздушной массе с температурами 25-30 градусов. С юга поступает это тепло, а из северных районов, Заполярья, время от времени в забрасываются порции холодного воздуха, - говорит метеоролог. - На этих порциях холодного воздуха образуются локальные небольшие циклоны. Они и ухудшают и без того дождливую погоду.

Как отметил Александр Ильин, теплая воздушная масса одновременно является еще и влажной.

- Вот этом есть странность, потому что вроде бы как идет она с юго-востока и из Центральной Азии. Но достаточно много влаги подхватывает над Каспием и все это несет, в том числе, на территорию Башкирии, - поясняет эксперт.

Когда в Башкирии прекратятся ливни и грозы

По словам метеоролога, до конца этой недели на территории республики сохранится теплая и дождливая погода. А в предстоящую пятницу местами возможны сильные дожди с грозами и порывистым ветром до 11-16 метров в секунду. Не исключено, что локально ветер может усилиться и до более высоких значений.

- В пятницу и субботу наиболее сильные грозы ожидаются в южных и восточных районах, в воскресенье большая часть территории Башкирии будет у нас с грозовым положением, грозы будут греметь практически повсеместно. Начиная со следующей недели, грозовое положение сойдет на нет, и очаги гроз сместятся в северо-восточные районы. Но со вторника (14 июля) снова неустойчивость в атмосфере приведет к грозовой деятельности. Продлится она до конца следующей недели, скорее всего, до 18-19 июля, - говорит метеоролог Александр Ильин.

При этом эксперт не исключает, что из-за достаточно сильных дождей временами в городах, где дороги и дворы покрыты асфальтом, влага не будет успевать впитаться в землю.

- Соответственно, где-то локальные подтопления обязательно случатся. Залповые ливни - они по площади покрытия незначительную территорию охватывают. Часто бывает так, что могут засеять территорию достаточно плотно. Поэтому на соседней улице может по щиколотку и выше вода подниматься, грубо говоря, а на нашей улице обычный дождик пройдет, например, - поясняет метеоролог.

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