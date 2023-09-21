Кто приедет в Уфу на первый этап Гран-при России по фигурному катанию

К Аделии Петросян будет особое внимание, она действующая победительница Гран-при Фото: Артем КИЛЬКИН

13-16 октября в Уфе пройдет первый этап Гран-при России по фигурному катанию – Кубок Курая. Это старт сезона, и, с одной стороны, многие спортсмены пока только набирают форму и оттачивают свои программы, поэтому как-то не ожидается каких-то пиковых результатов, но с другой – долгожданное возвращение на лед в соревновательном режиме, когда каждый прокат просматривается под лупой и может предопределить будущий итоговый результат сезона.

Многие титулованные фигуристы решили пока потренироваться и начать попозже, но список участников уфимского этапа все равно впечатляет: тут и потенциальная лучшая фигуристка страны, и действующие чемпионы России в мужском катании и танцах на льду.

ПЕТРОСЯН КАК ПРИМА ВСЕГО ЭТАПА

На первом месте по зрительскому интересу всегда стоит женское катание, так как за последние несколько лет российские фигуристки стали недосягаемы для представительниц всего остального мира. Конвейер по производству чемпионок работает исправно, а конкуренция внутри команды настолько бешеная, что некоторые 17-летние девочки уже сейчас чуть ли ни находятся в статусе ветеранов. Что уж говорить про тех, кто на пару-тройку лет старше.

И вот одна из таких новых действующих звезд женского фигурного катания приедет в Уфу на первый этап. Аделии Петросян летом исполнилось 16, ее рост всего 140 см, но в прошлом году она успела выиграть финал Гран-при. Стартующий сезон будет только ее вторым в основном составе сборной России.

Прошлый сезон, даже несмотря на победу в Гран-при, получился скорее скомканным. Один из этапов Гран-при она пропустила из-за травмы, а по итогам чемпионата России осталась только пятой. При том, что ее ровесница и главная конкурентка по ходу карьеры Софья Акатьева выиграла эти итоговые соревнования. Поэтому определенная неудовлетворенность у юной спортсменки наверняка осталась. В Уфу она едет, чтобы сразу сходу задать высокий уровень и продемонстрировать, что в этом сезоне будет бороться только за самые высокие места. Международных соревнований все равно нет и не предвидится, остается всю себя отдавать на внутренней арене.

- Прыжки пока подводят. Думаю, все дело в том, что форма не совершенная из-за начала сезона. Но мне нестрашно прыгать четверные. Я считаю, что обязана держать планку, которую поставила в прошлом сезоне. Надеюсь, смогу войти в сезон и показывать результаты, - говорила Петросян после контрольных прокатов. Ее программы будут одними из самых сложных среди всех участниц Гран-при.

Петросян не против повторить опыт прошлого сезона Фото: Артем КИЛЬКИН

Также болельщики будут рады наконец увидеть на льду Майю Хромых, ровесницы сверхпопулярной Камилы Валиевой, но у которой последние полтора года карьеры практически полностью вылетели в трубу. Во всем виновата тяжелейшая травма во время тренировки – девушка споткнулась и зубцом конька порезала себе руку, да так, что кровь залила всю ледовую площадку, а сама спортсменка лежала в судорогах. Хромых экстренно увезла скорая, затем была сложнейшая операция с привлечением лучшего нейрохирурга, а после тяжелая реабилитация – поначалу рука даже не поднималась.

Чего скрывать, многие думали, что для такого конкурентного вида спорта возвращение после таких испытаний почти невозможно. Майя же вернулась и впервые на официальных соревнованиях покажет себя именно в Уфе. Предугадать результат сложно, но это точно будет любопытно. В себе спортсменка уверена.

Майя Хромых возвращается на лед после долгого восстановления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также в столицу Башкирии приедет 16-летняя Анастасия Зинина, которую многие любители фигурного катания больше знают по громкому и скандальному уходу в 2022 году от Евгения Плющенко. Тогда один из выдающихся фигуристов страны в прошлом и тренер в настоящем публично объявил, что отчисляет Зинину за нарушение спортивной дисциплины.

Все предсказывали, что карьера перспективной фигуристки сразу посыпется, ведь в конкурентах по возрасту те же Петросян с Акатьевой, но по факту в прошлом сезоне она взяла довольно высокое шестое место на чемпионате России. Просто соперницам уж точно не будет.

Анастасия Зинина попытается дать бой соперницам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧЕМПИОН ЕДЕТ В УФУ

- Для меня герой сезона – Женя Семененко. Почему? Я с ним хорошо дружу и знаю, через что ему пришлось пройти в сезоне, - это апрельские слова фигуриста Андрея Мозалева. К тому моменту Семененко с превеликим трудом выиграл чемпионат России – он и Петр Гуменник набрали по равному количество баллов (это практически невозможно, но у них получилось), победителя пришлось определять по дополнительным показателям.

- Каким бы прилагательным описал свой стиль? Дерзкий, - а вот так себя характеризует сам новоявленный чемпион.

Теперь к нему отношение особое, и высокое звание нужно подтверждать. Уже очень долгое время болельщики ждут, когда же в мужском катании появится настоящий наследник Плющенко и Ягудина. Каждый год все всматриваются в лица новых чемпионов и ждут стабильных высоких результатов. Так что Семененко надо начинать в Уфе мощно и без ошибок, иначе все снова отмахнутся со словами, что надежды на этих новеньких нет.

Евгений Семененко называет свой стиль дерзким Фото: Мария ЛЕНЦ

Поборются с Семененко за звание победителя первого этапа Гран-при ребята, финишировавшие на чемпионате России с шестого по восьмое место, – Андрей Мозалев, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин.

СИЛЬНЕЙШАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАРА ТОЖЕ ПРИЕДЕТ

Волей календаря получилось так, что в Уфу не приедут пары – организаторы приняли решение, что они выступят только на четырех этапах, пропустив первый и пятый. Зато можно будет увидеть танцы на льду. И это гораздо более интригующе, потому что совершенно непонятно, чего от этого ожидать. Никакой вид фигурного катания в этом году не сотрясало так, как танцы: многие пары просто распались, кто-то собирается, а кто-то уже сменил спортивное гражданство, часть спортсменов внезапно поменяли тренеров – творится самый настоящий хаос. Обычно именно в танцах на льду требуются сплоченность, полное понимание, так как движения должны быть максимально синхронными и четкими, а тут творится какая-то форменная белиберда.

На первый же этап приедут действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева – Егор Базин. Тот чемпионский прокат в Красноярске до сих пор вызывает большие вопросы, так как с такими падениями и ошибками раньше никто такие статусные соревнования не выигрывал. Так что ребятам есть, что доказывать и публике, и экспертам, и самим себе. К тому же на лед в этом сезоне вернулась опытная пара Александра Степанова – Иван Букин. В столицу Башкирии они не приедут, но их призрак наверняка начнет мешать уже на льду Дворца спорта, ведь подтвердить лидерство в новом сезоне будет совсем непросто.

- Прошлый сезон был негладким совершенно. Осталось чувство неудовлетворенности. Мотивация сейчас такая – просто делать что нравится. В полную силу и в кайф, - вот с таким настроем к новому сезону подходит Худайбердиева.

Худайбердиевой и Базину многое придется доказывать в новом сезоне Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто составит им конкуренцию в Уфе? Ответит на это сложно. Будет интересно посмотреть на еще вчерашних юниоров Софью Леонтьеву – Даниила Горелкина ну и, наверное, на новую пару Ирина Хавронина – Девид Нарижный.

ЧТО ПО БИЛЕТАМ?

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет во Дворце спорта по улице Рихарда Зорге, 41. Билеты можно приобрести на сайте kassir.ru. Цены на билеты варьируются от 250 рублей до 1 800 рублей – все зависит от сектора. В данный момент продаются билеты на 14 и 15 октября.