В уфимскую программу первого этапа Гран При России по фигурному катанию войдут одиночное катание и танцы на льду Фото: Артем КИЛЬКИН

14 и 15 октября в Уфе пройдет первый этап Гран При России по фигурному катанию – Кубок Курая. Билеты уже появились в продаже, а Федерация фигурного катания на коньках опубликовала программу, которую покажут в башкирской столице.

Согласно информации ФФККР, в уфимскую программу первого этапа Гран При России по фигурному катанию войдут одиночное катание и танцы на льду.

Программа Гран При в остальных этапах будет следующая: 2-й этап (Сердце Сибири в городе Омске) – одиночное и парное катания, 3-й этап (Краноярье в Красноярске) – все виды, 4-й этап (Идель в Казани) – одиночное и парное катания, 5-й этап (Волжский пируэт в Самаре) – одиночное катание и танцы на льду, 6-й этап (Золотой конец Москвы) – все виды.

О том, кто именно будет участвовать в этапах Гран При России по фигурному катанию, до сих пор неизвестно.

– Предвосхищая вопросы про списки участников: как только будет официально утверждены, мы сразу опубликуем, – передали в ФФККР.

Напомним, 1-й этап Гран При России по фигурному катанию в Уфе пройдет во Дворце спорта. Билеты продаются на сайте kassir.ru. Цены на них варьируются от 70 рублей до 1 800 рублей – все зависит от сектора.