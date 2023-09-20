На фото - Аделия Петросян. Она стала участницей 1-го этапа Гран При России по фигурному катанию
Фото: Мария ЛЕНЦ
Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников 1-го этапа Гран При России по фигурному катанию – Кубок Курая, который пройдет в Уфе 14 и 15 октября. В программе заявлены одиночное катание и танцы на льду.
Список участников на одиночное катание 1-го этапа Гран При России выглядит так.
ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
В танцах на льду будут участвовать следующие пары фигуристов:
Леонтьева Софья – Горелкин Даниил
Прокопец Александра – Васькович Александр
Хавронина Ирина – Нарижный Девид
Худайбердина Елизавета – Базин Егор
Со списком участников оставшихся пяти этапов Гран При, которые пройдут в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, 1-й этап Гран При России по фигурному катанию в Уфе пройдет во Дворце спорта. Билеты продаются на сайте kassir.ru. Цены на них варьируются от 70 рублей до 1 800 рублей – все зависит от сектора.