На фото - Аделия Петросян. Она стала участницей 1-го этапа Гран При России по фигурному катанию Фото: Мария ЛЕНЦ

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников 1-го этапа Гран При России по фигурному катанию – Кубок Курая, который пройдет в Уфе 14 и 15 октября. В программе заявлены одиночное катание и танцы на льду.

Список участников на одиночное катание 1-го этапа Гран При России выглядит так.

ЖЕНЩИНЫ

Зинина Анастасия

Петросян Аделия

Хромых Майя

МУЖЧИНЫ

Игнатов Макар

Лутфуллин Глеб

Мозалев Андрей

Семененко Евгений

В танцах на льду будут участвовать следующие пары фигуристов:

Леонтьева Софья – Горелкин Даниил

Прокопец Александра – Васькович Александр

Хавронина Ирина – Нарижный Девид

Худайбердина Елизавета – Базин Егор

Со списком участников оставшихся пяти этапов Гран При, которые пройдут в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 1-й этап Гран При России по фигурному катанию в Уфе пройдет во Дворце спорта. Билеты продаются на сайте kassir.ru. Цены на них варьируются от 70 рублей до 1 800 рублей – все зависит от сектора.