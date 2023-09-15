Кто из звезд выступит на 1-м этапе Гран При России по фигурному катанию в Уфе пока неизвестно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 и 15 октября в Уфе пройдет первый этап Гран-при России по фигурному катанию – Кубок Курая. Билеты уже появились в продаже. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках.

1-й этап Гран При России по фигурному катанию пройдет во Дворце спорта по улице Рихарда Зорге, 41. Билеты можно приобрести на сайте kassir.ru. Цены на билеты варьируются от 70 рублей до 1 800 рублей – все зависит от сектора. С их расположением можно ознакомиться ниже.

Схема расположения секторов во Дворце спорта

Цены на 1-й этап Гран При России по фигурному катанию в зависимости от сектора:

14 октября (суббота) 15:00

Сектор 1 – 70-250 рублей;

Сектор 2, 4, 8, 10 – 1200 рублей;

Сектор 3 – 1800 рублей;

Сектор 5, 7, 11 – 250 рублей;

Сектор 6 – 600 рублей;

Сектор 12 – 70 рублей.

15 октября (воскресенье) 14:30

Сектор 1 – 100-350 рублей;

Сектор 2, 4, 8, 10 – 1400 рублей;

Сектор 3 – 2000 рублей;

Сектор 5, 7, 11 – 350 рублей;

Сектор 6 – 800 рублей;

Сектор 12 – 100 рублей.

Кто из звезд выступит на 1-м этапе Гран При России по фигурному катанию в Уфе, пока неизвестно. Организаторы еще не опубликовали списки – скорее всего, они появятся после контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

Следующие этапы Гран При после Уфы пройдут в Омске (20-23 октября), Красноярье (27-30 октября), Казани (10-13 ноября), Самаре (17-20 ноября) и Москве (24-27 ноября).