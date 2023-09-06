«Держим свободный коечный фонд»: в Минздраве рассказали о распространении коронавируса в Башкирии

На 6 сентября 2023 года в Башкирии свободный коечный фонд в больницах составляет 28%

На прошлой неделе в России почти на треть по сравнению с позапрошлой вырос показатель заболеваемости коронавирусом. Об этом 5 сентября 2023 года сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В разных регионах страны ситуация с распространением COVID-19 складывается по-разному. А как обстоят дела в Башкирии и могут ли власти региона ввести новые ограничения на проведение массовых мероприятий? А вернуть масочный режим? Об этом рассказываем в нашем материале.

СИТУАЦИЯ С КОВИДОМ

Еще в начале этой недели на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что в регионе резкого роста заболеваемости не зафиксировано.

- Мы держим свободный коечный фонд (для больных ковидом – Ред.) – 28%, ситуация по ковиду спокойная, - подчеркнул глава Минздрава Башкирии.

По данным министерства здравоохранения Башкирии на 6 сентября 2023 года за сутки COVID-19 подтвердился у 32 пациентов. Прямо сейчас в республике коронавирусом болеют 491 человек. При этом в стационарах находятся 67 человек и еще 424 пациента лечатся амбулаторно (дома, но под присмотром врачей – Ред.).

Как сообщает Минздрав Башкирии, за последние сутки с полным выздоровлением выписались 25 пациентов. Летальных случаев за это же время зафиксировано не было.

Как известно, в разгар пандемии коронавируса в Башкирии построили четыре новых инфекционных госпиталя. Специализированные медучреждения появились под Уфой в селе Зубово, в Стерлитамаке, Сибае и Туймазах. Сейчас они продолжают работать, но уже в новом формате.

В апреле 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все инфекционные госпиталя будут переформатированы в обычные многопрофильные больницы.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

На сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса стабильная – вспышек заболеваемости не отмечается. Но на случай «возвращения» COVID-19 власти Башкирии могут в кратчайшие сроки ввести антиковидные ограничения, так как «режим повышенной готовности к ЧС» отменен не был.

- На территории Башкортостана продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он установлен Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года. Действует и региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе главы Башкирии.

На данный момент власти региона никаких ограничений не вводят, но призывают всех жителей Башкирии пройти вакцинацию.

Стоит отметить, что обязательный масочный режим в республике был отменен еще 1 июня 2022 года. Тогда же в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что вернут его, как только число заболевших начнет резко расти.

КТО ДОЛЖЕН ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

В республиканском Минздраве «КП-Уфа» пояснили, что всего в 2023 году планируется иммунизация более 2,551 млн человек из числа взрослого населения.

По данным министерства, на данный момент Башкирия получила за счет федерального бюджета 81 850 доз вакцины Спутник, что составляет всего 2,3% от потребностей республики. Последняя поставка вакцины состоялась 14 апреля 2023 года – тогда в регион привезли 1700 доз Спутника. Начиная с этого года вакцину будут закупать на средства региональной казны.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава Башкирии, на данный момент идут закупочные процедуры на 15 тысяч доз вакцины против коронавируса на сумму более 6,1 млн рублей.

В ведомстве также пояснили, кто подлежит вакцинации против COVID-19. Поставить прививку от коронавируса рекомендуется всем жителям Башкирии старше 18 лет, кто ранее не болел или не прививался от ковида.

Также в этом списке значатся лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, в том числе с бронхолегочными, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением и сахарным диабетом.

Вакцинации подлежат жители республики с первичным или вторичным иммунодефицитом, в том числе с ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями или онкологией.

В Минздраве Башкирии напоминают: повторная вакцинация от коронавируса проводится не ранее, чем через год после предыдущей прививки.