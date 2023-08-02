В Росгвардии рассказали о двух офицерах, которые приняли участие в переговорах с вооруженным дезертиром

Фото: Росгвардия РБ

Два офицера из Управления Росгвардии по Башкирии вступили в переговоры с вооруженным мужчиной, угрожавшим взорвать автозаправку рядом с Нагаевским шоссе, и уговорили его сдаться. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и уточнили, что сразу же после объявления тревоги на место происшествия прибыли сотрудники СОБР и ОМОН. В свою очередь наряды вневедомственной охраны для обеспечения безопасности взяли под охрану потенциально опасную территорию.

– Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться. Боеприпас изъят и отправлен на исследование. В результате умелых действий офицеров пострадавших в ходе происшествия нет, – сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Фото: Росгвардия РБ

Напомним, что все произошло около полудня 2 августа, когда рядом с автозаправкой на Нагаевском шоссе 39-летний мужчина неожиданно достал гранату и заявил, что взорвет ее, если на переговоры лично не приедет глава Башкирии Радий Хабиров. Совсем скоро стало известно, что угрожавший – это дезертир, которому грозит наказание за самовольный уход из военной части. В свою очередь мужчина требовал прекратить уголовное дело и оставить его в покое.

Пожелание дезертира было выполнено – сначала с ним лично по телефону поговорил Хабиров, а потом и приехал для переговоров на место происшествия. Он также убедил мужчину не усугублять проблему и пообещал разобраться в проблеме и помочь ему. Видео переговоров также уже разлетелось по социальным сетям. Сейчас мужчина уже задержан, его допрашивают. Оцепление на Нагаевском шоссе также снято, а автомобильное движение восстановлено.