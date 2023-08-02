В Уфе угрожавший взорвать гранату мужчина сдался после разговора с главой Башкирии

Глава Башкирии поговорил с грозившимся взорвать гранату дезертиром

В Уфе мужчина, который грозился взорвать гранату на Нагаевском шоссе, сдался правоохранительным органам после беседы с главой Башкирии Радием Хабировым. Взрывное устройство он передал Росгвардии. Информацию «КП-Уфа» подтвердил собственный источник.

Напомним, вооруженный мужчина появился на Нагаевском шоссе возле местной АЗС незадолго до полудня 2 августа. Из-за него силовики перекрыли трассу. По предварительным данным, он является военным дезертиром. На него предположительно завели уголовное дело за оставление части, и он требовал отменить разбирательство против него. Сначала с ним вела переговоры полиция, но после этого мужчина потребовал на беседу главу Башкирии. Руководитель региона приехал спустя несколько минут и говорил с мужчиной с глазу на глаз. После беседы с Хабировым дезертир сдался.

Как передает с места происшествия корреспондент «КП-Уфа» глава Башкирии уже покинул Нагаевское шоссе, а силовики сняли оцепление. Тем не менее к АЗС, где находился мужчина, пока никого не подпускают.

Официальных комментариев по поводу ситуации МВД и Росгвардия Башкирии пока не дают.