«Выжить помогла удача»: врач – о парне из Уфы, который упал с 9 этажа на припаркованную машину

При падении с высотки парень приземлился на «Ниву» и повредил заднюю дверь. Фото: соцсети

Врач-травматолог рассказал, как удалось выжить 18-летнему парню, упавшему с 9 этажа на машину.

Невероятный случай произошел в минувшую субботу, 22 июля, в уфимском районе Черниковка. Во время ночных посиделок с друзьями молодой человек случайно выпал с балкона в квартире на 9 этаже и приземлился на припаркованную под окнами «Ниву». После жесткой посадки он сначала спокойно лег отдохнуть около машины, а позднее и встал, отряхнулся и вернулся в квартиру.

На следующий день он все же обратился за медицинской помощью, его госпитализировали в уфимскую ГКБ №13. Тогда его состояние медики оценивали как средней тяжести, стабильное.

Как же парню удалось выжить и можно ли считать этот случай феноменальным? За счет чего молодой человек смог пережить падение с такой высоты? На эти вопросы в беседе с «КП-Уфа» ответил заведующий травматологическим центром 13-й больницы Семен Захаров.

- Молодому человеку, упавшему с девятого этажа, выжить помогла, наверное, в основном удача, а также легкий вес, машина, смягчившая приземление, механизм падения – он упал на машину по касательной, - отмечает врач-травматолог. - Случай и вправду феноменален.

Также Семен Захаров рассказал о состоянии удачливого уфимца.

- На сегодняшний день пациент в удовлетворительном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Заглядывать в будущее не могу, - отметил заведующий травматологическим центром ГКБ №13.

К слову, история выжившего после падения с 9 этажа уфимца на этом не кончается. Вполне возможно, что дальше его ждет судебная тяжба с тем самым соседом, хозяином «Нивы». Как разъяснял в беседе с «КП-Уфа» собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, именно он в ту ночь вызвал сотрудников полиции.

- Полицию вызвал хозяин машины почти сразу же. Когда парень приземлился на «Ниву», грохот приличный стоял. Полиция приехала, с ним поговорили, но они этим вопросом не занимаются. Нет здесь состава преступления или противоправного деяния. Он же не намерено испортил соседу машину, не было у него умысла навредить. Если у хозяина нет полиса КАСКО, то деньги на ремонт машины он может получить только через суд, - подытожил собеседник.