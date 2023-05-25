«К компенсации я не стремлюсь!»: уфимец, отменивший приговор суда спустя 64 года, рассказал, как все прошло

После пересмотра дела Фатхулла Исхаков был полностью оправдан, а все обвинения с него были сняты. Фото: Рустем Ахунов

Верховный суд России полностью оправдал и реабилитировал 85-летнего жителя Уфы Фаткуллу Исхакова, отсидевшего в тюрьме 13 лет за преступление, которого не совершал.

«ДОБИЛСЯ, ЧЕГО ХОТЕЛ»

64 года назад Исхакова обвинили в нападении на двух девушек в селе Раевка Альшеевского района Башкирии, где он тогда проживал вместе с молодой женой и двухлетним сыном. Как выяснилось спустя много лет, его оговорил настоящий преступник и его товарищи.

25 мая 2023 года Верховный суд России пересмотрел дело Фаткуллы Исхакова и отменил первоначальный приговор. Все обвинения с пенсионера были сняты, а сам он реабилитирован.

В беседе с «КП-Уфа» он поделился эмоциями и рассказал, что почувствовал, услышав долгожданный оправдательный вердикт.

- Сейчас уже пришел в себя, отошел немного. Когда слушал решение суда, не очень осознавал, что происходит. Все для меня так сумбурно происходило. Да, я действительно добился того, чего хотел – обвинения сняли, дело прекратили,- вспоминает Фаткулла Исхаков.

Выйдя из здания суда, оправданный пенсионер первым делом позвонил родственникам и сообщил радостную новость.

- Дочке позвонил, племяннице, сестре двоюродной. Они мне не поверили сначала! Ну еще бы, я и сам не верил. Столько процессов мы прошли и каждый раз, когда решение оглашали я чувствовал огорчение. А сегодня услышал и был потрясен! Спасибо адвокатам за помощь и поддержку. Дальше они будут работать над компенсацией, мне вроде что-то положено. Сам я к этому не стремлюсь, но Виталий (Буркин, адвокат Исхакова – Ред.) и его ребята продолжат, - поделился с «КП-Уфа» Фаткулла Исхаков.

КАК ЭТО БЫЛО

Преступление, за которое был осужден Фаткулла Исхаков, было совершено его односельчанином Наилем. В ту роковую ночь она напал с ножом на двоих спящих в своем доме женщин. Мужчина перебрал со спиртным, пошел выяснять отношения на фоне ревности и порезал свою возлюбленную. К счастью, она вырвалась из рук нападавшего, выскочила из дома и прибежала к своему соседу Фаткулле Исхакову. Так следы крови оказались в его доме, но по счастливой случайности девушка выжила.

На следующий день Фаткуллу арестовали, а Наиль и его товарищи дали показания, заявив, что именно он напал на спящую девушку. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, а через 13 лет он досрочно вышел на свободу. Тогда и началась его история: все эти годы Фаткулла добивался справедливости.

В 2012 году истинный виновник нападения признался в совершении преступления, извинился перед Фаткуллой и самой жертвой. А через год скончался. С тех пор невинно осужденный пенсионер прошел множество инстанций в надежде на отмену приговора и реабилитацию, что и произошло спустя 64 года.