«Детской крови нам не надо»: автор украденного памятнику клещу Валере рассказал, почему не стал обращаться в полицию

Фото: "Посольство Уральских гор"

Автор украденного памятника клещу Валере Олег Чегодаев не стал обращаться в полицию и разыскивать воришек.

По словам известного туриста и владельца ювелирного магазина, серебряную статуэтку клеща украли подростки, а значит, обращение в полицию могло бы серьезно испортить им жизнь.

– Почему мы решили не развивать тему кражи? Мы не клещи, и детской крови нам не надо. Потому что мы сами молодые и веселые ребята, и прекрасно помним, какую ерунду творили, пока мозгов было мало. К счастью, большинство окружающих людей относились к этому со снисхождением. Вот и мы решили понять и простить, - объясняет Олег Чегодаев.

Более того, уже совсем скоро уфимцы и гости города смогут познакомиться с новым Валерой, или как гордо его величает создатель – клещ Валерий II. Скульптура также будет изготовлена из серебра 925 пробы, а чтобы обезопасить памятник, его авторы постараются усилить его крепления.

Новый клещ Валера уже в процессе изготовления. Фото: Олег Чегодаев.

– Многие, наверное, зададутся вопросом: почему опять серебро? Тут, на самом деле, материал не имеет значение - бронзовые скульптуры малых форм тоже воруют. Что же, постараемся сделать крепление крепче, - объясняет ювелир-путешественник.

В ПРИРОДЕ ВАЖНА КАЖДАЯ БУКАШКА

Напомним, что памятник клещу Валере появился в сентябре 2020 года на улице Мустая Карима, 44 – аккурат напротив здания «Посольства Уральских гор». Очаровательная мини-скульптура клеща, отлитая из серебра 925 пробы, обошлась своему создателю примерно в 15 тысяч рублей. На клеща Валеру возлагалось сразу две важные задачи: заявить о важности в природе каждого живого существа, а также напомнить о необходимости прививки против клещевого энцефалита. Сам Чегодаев тогда выразил надежду, что Валера долгие годы будет радовать жителей и гостей Уфы, станет символом города, а также излюбленным местом встреч ценителей природы.

Фото: "Посольство Уральских гор"

Первая попытка похищения клеща Валеры была предпринята уже через 2 месяца после установки арт-объекта. Тогда неизвестные попытались сначала отломать скульптуру от камня, на котором она была установлена, но погнули ему лапки. Потом воришки попытались уволочь Валеру вместе с камнем, но испугались, что их заметят, и бросили его на тротуаре. В итоге клещ Валера отправился на зимовку в Посольство. Позже статуэтку еще не раз пытались украсть, но безуспешно. А весной клещ Валера даже попал в топ самых необычных памятников Поволжья.

К сожалению, Последний звонок 2023 года Валера уже не пережил. На видеозаписи с камер наблюдения, установленных на здании посольства видно, как к скульптуре подходят двое подростков-выпускников, оглядываясь по сторонам, нагибаются к памятнику, а потом быстро уходят. В итоге постамент опустел, а судьба клеща Валеры до сих пор остается неизвестной.