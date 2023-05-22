Хочется эстетики: топ-5 жилых комплексов в Уфе с интересной внешностью

Застройщики «играют» с материалами, формами и этажностью. Фото: Домклик.

Цена, репутация застройщика, инфраструктура — вот, пожалуй, три главных «кита», от которых зависит, в каком жилом комплексе захочется купить квартиру. А смотрят ли новоселы Уфы на внешний вид дома, интересуют ли их необычные архитектурные решения? Эксперты в голос заверяют: «Да! Ведь просто «квадратными метрами» уже никого не удивишь». Вместе с риелторами и сервисом недвижимости Домклик от Сбера изучили новостройки Уфы и составили свой топ самых привлекательных ЖК.

66 новых ЖК в Уфе

По данным сервиса Домклик, в Уфе весной 2023 года строится более 60 жилых комплексов разного уровня комфортности. В самых престижных местах — «комфорт» и «бизнес», чуть ближе к окраине — «эконом». Только в этом году планируется сдать в эксплуатацию 16 домов. Так что выбирать жителям Уфы есть из чего. И лучше с этим не тянуть — учитывая рост цен на квартиры. В Сбере подсчитали: в марте Башкортостан оказался в тройке регионов России, где жилье подорожало сильнее всего, — плюс 4%, до 113 тыс. руб. за квадратный метр. Это, конечно, в среднем. Стоимость «квадрата» в высотке в центре Уфе в разы выше, за однушку здесь придется выложить от 5 млн рублей.

Фактор новизны

Директор компании «Этажи» в Уфе Артур Девятериков отмечает, что при выборе квартиры в новом доме покупатели все же обращают внимание не только на цены, но и на внешний вид жилого комплекса — фактор новизны и эстетики становится все важнее.

– Причем для женщин эмоциональная составляющая более значима: внешний вид фасадов, вид из окна, благоустройство территории, детских площадок, мест общего пользования, – говорит Артур Девятериков.

Мужчины придают больше значения материалам, эргономике и цене. На фото — ЖК «Конди Нова», в строительстве которого использовали керамогранит из Японии и клинкер. Фото: Домклик

Мужчины же, по его словам, большее значение придают функциональности: материалам, используемым при строительстве, эргономичности пространства и цене.

– Также все клиенты уделяют повышенное внимание планировкам: популярность набирает формат «смарт», или «евроформат» — квартиры с просторной кухней-гостиной и небольшими спальнями, – говорит Артур Девятериков. – Многие застройщики уже перешли со строительства классических «однушек» и «двушек» в этот формат.

Вентилируемым фасадом уже никого не удивить

Эксперт рассказывает, что сегодня меняются требования к некоторым инженерным решениям — например, размеру окон. Так, современные ЖК, по мнению покупателей, должны быть с большими окнами, чтобы в квартиру попадало еще больше света и расширялось пространство. Такие окна позволяет проектировать технология монолитно-каркасного строения.

Покупателей уже не устраивают стандартные окна, им нужно больше света. На фото — ЖК «Белый кремль». Источник: Домклик

– Каждая новая стройка старается быть лучше и современнее, чем конкуренты. Вентилируемым фасадом и детской игровой площадкой уже никого не удивить, – уверен эксперт. – Поэтому застройщики стараются выделиться: например, девелопер «Талан-Уфа» в ЖК «Конди Нова» использовал керамогранит, привезенный из Японии, и клинкер, а в «Квартале Энтузиастов» — фиброцементную яркую плиту. Застройщик «Жилстройинвест» делает дома с облицовкой клинкерной плиткой.

ТОП-5 жилых комплексов Уфы с интересными фасадами

Grand&Grand. Четыре корпуса бизнес-класса высотой от 15 до 33 этажей в центре Уфы. При постройке использованы кирпич, стекло и металл — панели с покрытием из анодированного алюминия, которые создают «живую» поверхность».

В Grand&Grand используются панели с покрытием из анодированного алюминия. Источник: Домклик

The prime. 25-этажный дом бизнес-класса, разделенный на две секции. Находится неподалеку от цирка. Авторы проекта описывают его идею так: «Эклектика архитектурных стилей и форм, симбиоз смыслов и символов, гармония различных материалов и фактур, эстетика и сдержанность».

ЖК The prime удивляет фасадом. Источник: Домклик.

Клубный дом «Соты». Панорамное остекление фасада выполнено в форме правильных шестиугольников — тем и привлекает взгляд.

Клубный дом «Соты» сдан в эксплуатацию в 2021 году. Источник: Домклик.

«Уфимский Кремль». Используются навесные вентилируемые фасады, облицовка керамогранитом в коридорах и лоджиях.

«Конди Нова». Это первый в Уфе проект редевелопмента промзоны с интеграцией здания бывшей кондитерской фабрики в жилое пространство. Карамельно-леденцовая история этого места отражена в цветовом решении фасадов — они ванильно-карамельные и зефирные белые.

В Уфе довольно много интересных зданий, в сравнении, к примеру, с соседним Челябинском. Застройщики стараются выделиться цветовым решением, «играют» с этажностью и формами дома, например, в ЖК «Свобода» или ЖК «Грани».

На фото слева направо ЖК «Грани» и ЖК «Урбаника». Источник: Домклик

Изучить все жилые комплексы в Уфе можно на сервисе Домклик. Напомним об одном, общем для всех новостроек города, преимуществе: купить в них квартиру можно, в том числе, с помощью льготных ипотечных программ. Например, ипотеки с господдержкой (ставки в Сбере — от 7,7%), «Семейной ипотеки» (ставки в Сбере — от 5,7% и жилье реально взять не только у застройщика, но и по переуступке) и так далее.

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