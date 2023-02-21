Досрочно, но не срочно: как выгоднее всего гасить ипотеку в Уфе

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Уже несколько лет в начале года мне на счет падает приличная сумма денег — налоговый вычет, который можно получить после покупки жилья: сначала за саму квартиру, а потом — 13% с процентов по ипотечным процентам за год. Конечно, самый простой вариант — потратить эти деньги на отпуск или мебель, но куда выгоднее закинуть их на погашение ипотеки. Почему — разбирались с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

КОГДА ДОСРОЧНО ГАСИТЬ ИПОТЕКУ

Ипотека — проект, как правило, долгосрочный. В среднем в Башкортостане заем на покупку квартиры оформляют на 22,5 лет, следует из данных Центробанка за 2022 год. Не спешите впадать в отчаяние: на практике, по статистике Домклик, большинство новоселов гасят кредит за 7 – 9 лет — как раз благодаря досрочным взносам.

В наши дни ипотечные программы предполагают аннуитетные платежи — то есть каждый месяц, пока не закончится срок займа, мы вносим одинаковую сумму, которая идет на погашение основного долга (стоимости квартиры) и процентов.

Расчет ипотеки на покупку студии в Уфе за 4,1 млн рублей. Фото: Домклик

В начале срока кредитования большая часть ежемесячного платежа идет на проценты, поэтому выгоднее всего «вкидывать» досрочку в первые годы ипотеки, чтобы уменьшить основной долг. Не старайтесь накопить для этого крупную сумму: вносить 5 тысяч рублей дополнительно каждый месяц — экономически правильнее, чем через три года забросить на ипотечный счет сразу 150.

Самый выгодный день для дополнительных взносов — дата списания ежемесячного платежа и несколько дней после этого. А вот что сокращать, внося досрочный платеж, срок ипотеки или сумму платежа, — выбирает каждый заемщик самостоятельно. Если платеж сильно бьет по кошельку, то уменьшаем его, но выгоднее, с точки зрения общей переплаты, — сокращать срок кредита. Давайте посмотрим на конкретном примере.

СРОК ИЛИ ПЛАТЕЖ? ПРИМЕР РАСЧЕТА

Для примера «купим» на вторичном рынке студию 28,3 кв.м. в Уфе на улице Сагиты Агиши за 4,1 млн рублей. Квартиру мы подобрали с помощью сервиса Домклик. Кстати, в Уфе за год, по данным Домклик, квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 22% — до 71,3 тыс. руб. Среди регионов это рекорд. Тем не менее большинство покупателей недвижимости все равно предпочитают именно вторичку, а не новостройки.

Заходим в ипотечный калькулятор и вбиваем все данные по базовой программе: стоимость квартиры 4,1 млн руб., первоначальный взнос 10% (410 тыс. руб.), срок — 22 года. Помечаем, что являемся зарплатными клиентами Сбербанка — это снизит ставку на 1%, соглашаемся на страхование жизни, электронную регистрацию сделки и покупку квартиры на Домклике. Все вместе уменьшило ипотечный процент на 2,6 п.п.

А это размер переплаты, если платить ипотеку все 22 года без досрочных погашений. Фото: Домклик

Итак, получаем заем на 3 290 000 рублей под 11,4%, с ежемесячным платежом в 34 062 рубля. Переплата за весь период — 5 686 058 руб. А теперь посмотрим, что будет, если через три месяца (берем дату оформления ипотеки в марте) внести 60 тыс. рублей налогового вычета на частичное досрочное погашение:

- сокращаем срок. Ипотечный платеж остается прежним, а вот срок и переплата — существенно уменьшаются: срок — на 1 год и 7 месяцев, переплата — на 580 873 рубля.

Вносим всего 60 тыс. рублей, а срок ипотеки становится меньше на 1 год и 7 месяцев. Фото: Домклик

- сокращаем платеж. Он уменьшится всего на 642 рубля, а переплата — на 101 860 рублей.

Если внести досрочно 60 тыс. рублей в июне и сократить размер платежа, в месяц придется платить всего на 624 рубля меньше. Фото: Домклик

Очевидно, что сокращать срок — выгоднее в долгосрочной перспективе. Но, напомним, если сам платеж великоват, то досрочными внесениями денег можно уменьшить и его. Кстати, как вариант, можно разбить сумму дополнительного взноса — часть пустить на сокращение срока, а вторую — платежа. А если делать это постоянно на протяжении всего срока ипотеки — закрыть ее можно намного быстрее.

Эксперты советуют также учитывать возраст заемщика: чем старше — тем разумнее сосредоточиться на уменьшении срока ипотеки. Подойти к пенсии с перспективой еще лет 5 – 10 выплачивать даже небольшие суммы по кредиту — будет и психологически, и экономически некомфортно.

КАК ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ ДОСРОЧНО

Ипотечникам Сбербанка частичное досрочное погашение доступно прямо в приложении. Заходите во вкладку с ипотекой, выбираете кнопку «Погасить досрочно», потом отмечаете «Уменьшение платежа» или «Уменьшение срока кредита» и вносите сумму, которую можно списать с вашего счета. Но специалисты Домклик напоминают: в режиме онлайн на частичное досрочное погашение ипотеки можно внести не меньше 30% от ежемесячного платежа! Если сумма другая, то лучше действовать через кассу Сбербанка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА ДОСРОЧКУ

Для ускоренного погашения ипотеки, помимо налогового вычета (как его оформить – читайте в инструкции Домклик), можно использовать материнский капитал, субсидию для многодетных, 13-ю зарплату, премию или просто сэкономленные деньги. В каждом случае есть свои детали — например, если вы вносите маткапитал, то должны выделить доли детям после погашения ипотеки. Подробнее обо всех нюансах можно почитать в журнале Домклик.

ЦИФРА

2 448 ипотечных кредитов в январе 2023 года оформили жители Башкортостана в Сбере. Это на 6% больше, чем год назад. В основном берут займы на покупку квартир во вторичке.

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