Новостройка или вторичка: какое жилье выбрать в Башкирии

Что выбрать: новостройку или вторичку? Выбор непростой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Уфы Андрей долгое время снимал «убитую» однушку в старой пятиэтажке неподалеку от института в Октябрьском районе: то трубу прорвет, то подвал затопит. Поэтому когда появилась возможность купить свое жилье, молодой человек и его новоиспеченная жена решили: только новый дом.

На самом деле, битва новостроек со вторичкой — вечная. Одним нравится уют давно обжитых дворов и районов, другим — претит жить в старых квартирах с чужой энергетикой. На вкус и цвет, как говорится… Зачастую решают этот спор деньги: стоимость квадратного метра и размер ставки по ипотеке.

Что происходит с ценами на старую и новую недвижимость в Уфе — разобрались вместе с экспертами сервиса Домклик от Сбера.

НОВОСТРОЙКИ: ДОРОЖАЮТ НЕ ТАК АКТИВНО

В прошлом году в РБ установили новый рекорд — в эксплуатацию ввели 3 млн 62 тыс. квадратных метров жилья, из них на индивидуальных застройщиков пришлось чуть больше половины площадей. Для сравнения — в соседней Челябинской области сдали 1 млн 900 тыс. «квадратов» (это и многоквартирные, и частные дома).

Другими словами, новые дома в республике строят, и много. ЖК представлены на любой вкус как в самой столице, так и в пригороде — достаточно зайти на сервис Домклик и выбрать район. Планировки, этажность и обустройство территории, материалы зависят от конкретного проекта и концепции застройщика.

В Башкирии в 2022 году ввели рекордное число жилья. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Как и разбег цен. По данным сервиса Домклик, в Уфе однокомнатную квартиру в строящемся доме можно найти за 2,5 – 3 млн рублей. Есть жилье, один квадрат в котором стоит почти 200 тысяч рублей. И все же средняя цена в новостройках Башкирии составляет 125 тысяч за кв. м. Причем, судя по аналитике Домклик, за последний месяц зимы 2023 года свежие ЖК даже немного подешевели. Впрочем, цены на них снижались и весь прошлый год — минус 8%. Немного, но в сравнении с ростом цены на вторичку (+22%) выглядит неплохо.

Конечно, на спрос и цену повлияло подорожание стройматериалов, продление ипотечной программы с господдержкой (обновленные условия — на сервисе Домклик).

- В начале 2023 года на первичном рынке удержанию спроса на новостройки помогло расширение льготных программ семейной и IT-ипотеки, - считает руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Евгений Волобуев.

Эксперты Домклик рассказали и о плюсах и минусах квартир в новостройках.

- Во-первых, это эффект нового жилья: свежий дом, квартиру можно обустроить по своему вкусу, не сдирая 10 слоев обоев от предыдущих хозяев. Во-вторых, на этапе строительства цена за квадратный метр ниже, плюс есть акции и скидки от застройщиков, ставки по ипотеке (особенно по госпрограммам) ниже, - говорят специалисты. - Кроме того, новые ЖК — это современные стандарты жизни, новая инфраструктура, подземные паркинги. И главное — нет истории квартиры, а значит — нет необходимости в юридической проверке.

Но есть и минусы. Это возможный перенос сроков сдачи дома, шум от ремонта первые год – полтора, и третье — новые ЖК нередко отдалены от центра города.

Один из минусов новостроек – пустые стены. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

ВТОРИЧКА В ТОПЕ

Тем не менее уфимцы чаще всего покупают вторичку. По данным Сбербанка, в феврале 2023 года 76% ипотечных займов в РБ оформлены именно на вторичное жилье, на новостройки приходится всего 18%. Евгений Волобуев полагает, что дело в больших уступках по цене, на которые идут собственники в стремлении продать свое жилье.

При этом в Уфе средняя цена на вторичном рынке ненамного ниже «новостроечной» — в среднем 103 тысячи рублей за кв. м. На втором месте — вторичка в Стерлитамаке (72 тысячи), на третьем — в Учалах (69 тысяч рублей). Небольшую приличную однушку в Уфе в старом доме можно найти за 2 – 3 млн рублей. Но напомним — в прошлом году по росту цены за квадратный метр Башкортостан обогнал все регионы в России. Такого скачка не было нигде. Одной из причин можно назвать общую нервозность и неопределенность — уфимцы не рисковали вкладываться в недостроенное жилье, нередко избегая подорожавшей в начале года ипотеки.

- Несомненным плюсом покупки квартиры на вторичном рынке является то, что можно сразу заселиться и прописаться. А еще — можно поторговаться с продавцом. Инфраструктура в районах со старым фондом — более «устоявшаяся». И, конечно, преимущество вторички в том, что можно не делать сразу ремонт и покупать мебель, - перечисляют достоинства этого сегмента эксперты Домклик.

Но и недостатки очевидны. Это типовые планировки, изношенные коммуникации в домах старого фонда, нужно проверять историю квартиры с юристами, на ремонт, когда до него доходит дело, требуется больше денег и сил. Кроме того, вторичное жилье не участвует в госпрограммах (не считая военной и дальневосточной).

В обжитых двориках есть своя прелесть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СДЕЛКИ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Ну что — определились, что вам больше всего подходит? А теперь пару слов об оформлении. Мы уже не раз писали, что на Домклик можно подать заявку на ипотеку и оформить всю сделку онлайн. Однако сервис подходит не только тем, кто покупает жилье в кредит, но и тем, у кого накоплены деньги на полную оплату квартиры — подробнее об этом можно прочитать здесь. В частности, на Домклик можно проверить юридическую чистоту выбранного жилья, оформить договор купли-продажи, есть сервис электронной регистрации сделки.

Кстати, по количеству электронных сделок с недвижимостью Башкирия — в лидерах по стране. По данным регионального Росреестра, половина всех заявлений на госрегистрацию прав поступает в электронном виде.

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